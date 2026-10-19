Смартфон Xiaomi в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Владельцы смартфонов Xiaomi могут замечать рекламные объявления не только в приложениях, но и в системном интерфейсе телефона. Большую часть такой рекламы можно удалить через настройки MIUI и HyperOS, однако для этого придется изменить несколько параметров.

О способах отключения рекламы на смартфонах Xiaomi пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Как отключить системную рекламу на Xiaomi

Одной из причин популярности Xiaomi остается доступная стоимость смартфонов. В то же время компания использует дополнительные способы заработка, среди которых реклама и рекомендации в фирменной оболочке MIUI и HyperOS.

Рекламные блоки можно встретить в файловом менеджере, музыкальном проигрывателе и других установленных приложениях. Раньше они даже появлялись в системных настройках, однако впоследствии производитель отказался от такого размещения.

Прежде всего стоит отключить MSA (MIUI System Ads) — компонент, через который отображается значительная часть системных объявлений.

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Для этого:

откройте "Настройки";

перейдите в раздел "Пароли и безопасность";

найдите пункт "Авторизация и отзыв";

отключите MSA.

На некоторых устройствах с HyperOS нужное меню находится в разделе "Отпечатки пальцев, данные лица и блокировка экрана".

После этого можно ограничить персонализацию рекламы. В настройках безопасности откройте "Конфиденциальность", затем — "Рекламные службы" и отключите персонализированные рекламные рекомендации. В разных версиях системы этот переключатель может называться "Персонализация рекламы".

Однако даже после изменения этих параметров часть объявлений может остаться в фирменных приложениях Xiaomi. Их рекламные настройки нужно изменять отдельно:

в приложении "Загрузки" откройте настройки и отключите показ рекомендуемого контента;

в "Темах" найдите параметры персонализированных рекомендаций и рекламы и отключите их;

в "Музыке" перейдите в расширенные настройки и отключите пункт "Показывать рекламу";

в Mi Browser откройте раздел "Конфиденциальность и безопасность" и отключите персонализированные сервисы.

Точные названия меню могут меняться в зависимости от модели смартфона и версии MIUI или HyperOS.

Как избавиться от рекламы в "Проводнике" и "Безопасности"

Дополнительные рекомендации могут появляться в стандартных приложениях "Безопасность" и "Проводник". Для их отключения предусмотрены отдельные настройки.

В "Безопасности" нужно нажать на значок шестиугольника в правом верхнем углу и отключить опцию "Получать рекомендации". Затем следует перейти в раздел "Очистка" и отключить аналогичный переключатель.

На более старых смартфонах с MIUI реклама в файловом менеджере отключается через меню с тремя горизонтальными линиями. Там нужно открыть "Настройки", перейти к пункту "О приложении" и отключить рекомендации.

В HyperOS соответствующие возможности могут отличаться. На некоторых устройствах необходимо открыть "Проводник", нажать на три точки в верхнем правом углу, перейти в настройки и выбрать Withdrawal of Consent — отзыв согласия.

Еще один способ уменьшить персонализацию объявлений — сбросить или удалить рекламный идентификатор Google. Для этого откройте "Настройки", перейдите в раздел Google, выберите "Все сервисы" и найдите параметры рекламного идентификатора.

Удаление или сброс идентификатора не уберет всю рекламу со смартфона, но поможет ограничить использование данных для ее персонализации.

Ранее Новини.LIVE писали, что появление рекламы товаров, о которых человек недавно говорил вслух, нередко вызывает подозрения относительно работы смартфона. Когда после обычного разговора социальные сети начинают показывать похожие предложения, может сложиться впечатление, будто устройство постоянно подслушивает владельца.

Также Новини.LIVE рассказывали, что совпадение между личными разговорами и рекламными объявлениями еще не доказывает тайного прослушивания смартфона. Технических подтверждений такой массовой практики нет, зато рекламные алгоритмы способны достаточно точно определять интересы пользователей по их поведению в цифровой среде.