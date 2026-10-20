Меню Wi-Fi на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Постоянно включенный Wi-Fi на смартфоне может создавать лишние риски для конфиденциальности, даже когда владелец не пользуется беспроводным интернетом. Немецкие специалисты по кибербезопасности советуют отключать ненужные беспроводные соединения, чтобы ограничить возможности злоумышленников и сэкономить заряд аккумулятора.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CHIP.

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Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) рекомендует отключать Wi-Fi и Bluetooth, когда в них нет необходимости. Подобной позиции придерживаются и немецкие организации по защите прав потребителей. Особенно актуален этот совет во время пребывания вне дома, когда смартфон может искать доступные беспроводные сети.

Специалисты называют несколько причин, по которым не следует оставлять Wi-Fi постоянно активным:

Экономия заряда батареи: смартфон перестает тратить энергию на поиск беспроводных сетей и поддержание соединения, что может немного продлить время работы без подзарядки.

Защита личных данных: злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа, пытаясь получить конфиденциальную информацию пользователей, подключающихся к ним.

Конфиденциальность домашнего адреса: если постороннее лицо получит список сохраненных Wi-Fi-сетей, в некоторых случаях оно сможет воспользоваться открытыми каталогами беспроводных точек доступа, чтобы выяснить место проживания владельца смартфона.

В то же время включенный Wi-Fi сам по себе не означает, что личные данные обязательно окажутся под угрозой. Отключение ненужного соединения лишь помогает снизить потенциальные риски.

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Как настроить автоматическое отключение Wi-Fi на iPhone

На iPhone управлять беспроводным соединением можно через "Центр управления" или системные настройки. Однако отключение Wi-Fi через "Центр управления" не является постоянным: Apple предусматривает его автоматическое повторное включение на следующий день.

Чтобы не менять настройки каждый раз перед выходом из дома, можно воспользоваться приложением "Команды". Оно позволяет создавать автоматизации, которые срабатывают в зависимости от местонахождения владельца.

Для этого откройте "Команды" и создайте новую автоматизацию с условием выхода из выбранного места. Затем добавьте действие управления Wi-Fi и установите для него значение "Отключить".

После этого можно настроить ещё одну автоматизацию, которая будет срабатывать после возвращения домой. Для неё нужно выбрать действие "Включить Wi-Fi".

Таким образом смартфон сможет самостоятельно управлять беспроводным подключением в зависимости от того, находится ли владелец дома.

Как автоматически отключать Wi-Fi на Android

На Android возможности автоматизации зависят от производителя смартфона и версии операционной системы. Некоторые модели умеют самостоятельно включать Wi-Fi, когда поблизости появляются знакомые сети. Найти соответствующую функцию обычно можно в настройках сетевых подключений.

Однако единого встроенного механизма, который автоматически отключал бы Wi-Fi после выхода из дома, для всех Android-смартфонов нет.

В качестве альтернативы можно использовать приложения для автоматизации, в частности IFTTT, или NFC-метки. Они позволяют настраивать определенные действия со смартфоном без необходимости каждый раз открывать системные настройки вручную.

Если автоматизация не нужна, достаточно самостоятельно отключать Wi-Fi перед выходом из дома и включать его по возвращении.

Рекомендации немецких специалистов касаются также Bluetooth и NFC. Когда эти беспроводные интерфейсы не используются, их можно временно отключать, уменьшая количество активных соединений смартфона.

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