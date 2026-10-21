USB-C-порт смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-C на Android-смартфоні може використовуватися не лише для заряджання, а й для підключення зовнішніх накопичувачів, ігрових контролерів та екранів. Деякі аксесуари дозволяють навіть перетворити телефон на компактне робоче місце або портативну ігрову консоль.

Про чотири корисні пристрої для підключення до смартфона пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Зовнішній SSD або картрідер для зберігання файлів

Відсутність слота microSD не обов'язково означає, що всі фотографії та відео доведеться зберігати у вбудованій пам'яті смартфона. Через USB-C можна підключити зовнішній SSD або картрідер і переносити файли без використання комп'ютера.

Це особливо зручно під час роботи з великими відеозаписами або матеріалами з фотоапаратів та екшн-камер. Дані можна скопіювати на телефон для перегляду або, навпаки, перенести на зовнішній накопичувач, щоб звільнити місце.

Однак швидкість такого обміну залежить від можливостей USB-порту смартфона та підключеного аксесуара. Деякі пристрої підтримують передавання даних на швидкості 5-10 Гбіт/с і вище, тоді як USB 2.0 обмежений теоретичними 480 Мбіт/с.

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Ігровий контролер замість сенсорного керування

Зробити зі смартфона портативну ігрову консоль можна за допомогою спеціального USB-C-геймпада. На відміну від звичайних бездротових контролерів, такі аксесуари кріпляться з обох боків телефона, а кнопки та джойстики опиняються безпосередньо під пальцями.

Фізичні кнопки особливо корисні для платформерів, шутерів та емуляторів старих консолей. Наприклад, у Fortnite або Blasphemous такий спосіб керування може бути зручнішим за сенсорний екран.

Частина контролерів також підтримує наскрізне заряджання, завдяки чому можна поповнювати заряд смартфона безпосередньо під час гри. Окремі моделі мають власні акумулятори, а деякі можна використовувати навіть із ПК або іншими сумісними пристроями.

Монітор і док-станція для роботи як за комп'ютером

Сумісний Android-смартфон здатний працювати з великим монітором, клавіатурою та мишею. Для підключення кількох пристроїв одночасно можна використовувати USB-C-хаб, який також дозволяє під'єднати зарядний пристрій.

На смартфонах Samsung для такого сценарію передбачений режим DeX. Він виводить на зовнішній екран інтерфейс із вікнами застосунків, схожий на робочий стіл комп'ютера. Це дає змогу зручніше працювати з документами, текстами та презентаціями.

Google також розвиває можливості настільного інтерфейсу в Android 16. На сумісних моделях можна відкривати кілька застосунків в окремих вікнах і перемикатися між ними через панель завдань.

Телевізор для перегляду відео та ігор

Якщо потрібно показати презентацію, переглянути фільм або пограти на великому екрані, смартфон можна з'єднати з телевізором через адаптер USB-C-HDMI. Головна умова — підтримка виведення відео через USB-C самим телефоном.

Під час вибору адаптера варто перевіряти не лише його роз'єми, а й доступну роздільну здатність та частоту оновлення. Для плавного зображення бажана підтримка 4K при 60 Гц або вище на всіх пристроях у ланцюжку підключення. За частоти 30 Гц рухи можуть мати менш плавний вигляд, особливо в іграх.

Дротове з'єднання не є єдиним способом передавання зображення. Багато сучасних телевізорів підтримують Google Cast, а сумісні смартфони Samsung можуть використовувати DeX. На пристроях з Android 16 також доступні можливості режиму робочого столу.

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