USB-C-порт смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Порт USB-C на Android-смартфоне можно использовать не только для зарядки, но и для подключения внешних накопителей, игровых контроллеров и экранов. Некоторые аксессуары позволяют даже превратить телефон в компактное рабочее место или портативную игровую консоль.

О четырёх полезных устройствах для подключения к смартфону пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

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Внешний SSD или кардридер для хранения файлов

Отсутствие слота microSD не обязательно означает, что все фотографии и видео придется хранить во встроенной памяти смартфона. Через USB-C можно подключить внешний SSD или кардридер и переносить файлы без использования компьютера.

Это особенно удобно при работе с большими видеозаписями или материалами с фотоаппаратов и экшн-камер. Данные можно скопировать на телефон для просмотра или, наоборот, перенести на внешний накопитель, чтобы освободить место.

Однако скорость такого обмена зависит от возможностей USB-порта смартфона и подключенного аксессуара. Некоторые устройства поддерживают передачу данных со скоростью 5-10 Гбит/с и выше, тогда как USB 2.0 ограничен теоретическими 480 Мбит/с.

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Игровой контроллер вместо сенсорного управления

Превратить смартфон в портативную игровую консоль можно с помощью специального USB-C-геймпада. В отличие от обычных беспроводных контроллеров, такие аксессуары крепятся с обеих сторон телефона, а кнопки и джойстики оказываются непосредственно под пальцами.

Физические кнопки особенно полезны для платформеров, шутеров и эмуляторов старых консолей. Например, в Fortnite или Blasphemous такой способ управления может оказаться удобнее, чем сенсорный экран.

Часть контроллеров также поддерживает сквозную зарядку, благодаря чему можно подзаряжать смартфон прямо во время игры. Отдельные модели имеют собственные аккумуляторы, а некоторые можно использовать даже с ПК или другими совместимыми устройствами.

Монитор и док-станция для работы за компьютером

Совместимый Android-смартфон способен работать с большим монитором, клавиатурой и мышью. Для подключения нескольких устройств одновременно можно использовать USB-C-хаб, который также позволяет подключить зарядное устройство.

На смартфонах Samsung для такого сценария предусмотрен режим DeX. Он выводит на внешний экран интерфейс с окнами приложений, похожий на рабочий стол компьютера. Это позволяет удобнее работать с документами, текстами и презентациями.

Google также развивает возможности настольного интерфейса в Android 16. На совместимых моделях можно открывать несколько приложений в отдельных окнах и переключаться между ними через панель задач.

Телевизор для просмотра видео и игр

Если нужно показать презентацию, посмотреть фильм или поиграть на большом экране, смартфон можно подключить к телевизору через адаптер USB-C-HDMI. Главное условие — поддержка вывода видео через USB-C самим телефоном.

При выборе адаптера стоит проверять не только его разъёмы, но и доступное разрешение и частоту обновления. Для плавного изображения желательна поддержка 4K при 60 Гц или выше на всех устройствах в цепочке подключения. При частоте 30 Гц движения могут выглядеть менее плавными, особенно в играх.

Проводное соединение — не единственный способ передачи изображения. Многие современные телевизоры поддерживают Google Cast, а совместимые смартфоны Samsung могут использовать DeX. На устройствах с Android 16 также доступны возможности режима рабочего стола.

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