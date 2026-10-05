У USB-C есть срок годности: почему порт может устареть раньше, чем устройство

USB-C-порт смартфона. Фото: Unsplash

Одинаковый разъем USB-C вовсе не гарантирует одинаковую скорость, зарядку или возможность подключения внешнего экрана. Даже современный смартфон или кабель может работать по стандарту USB 2.0, которому уже более двух десятилетий.

О том, почему возможности USB-C настолько различаются и из-за чего некоторые порты быстро устаревают, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Pocket-lint.

Реклама

Почему одинаковый USB-C может работать совершенно по-разному

USB-C определяет прежде всего форму самого разъема, а не технологию внутри. Поэтому один порт может быть ограничен USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с, тогда как другой поддерживает USB4 Version 2.0 и способен передавать данные со скоростью до 120 Гбит/с.

Проблема особенно заметна с недорогими кабелями. Значительная их часть до сих пор работает по стандарту USB 2.0, из-за чего даже два устройства с поддержкой более высокой скорости не смогут передавать файлы быстрее, если между ними используется такой кабель.

Подобные ограничения встречаются и в самих гаджетах. Например, iPhone 17 и iPhone Air через USB-C поддерживают скорость USB 2.0, тогда как для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с требуется Pro-модель с USB 3.

Читайте также:

Ещё больше путаницы добавляют Thunderbolt, USB Power Delivery и фирменные технологии быстрой зарядки. По внешнему виду разъёма практически невозможно понять, какую скорость или мощность он поддерживает.

USB-C также не означает автоматической поддержки вывода изображения. Часть ноутбуков, планшетов, смартфонов и портативных консолей позволяет подключать монитор или телевизор напрямую, однако на других устройствах USB-C-порт, даже имеющий такую же форму, не обладает такой возможностью.

Ситуацию осложняет отсутствие обязательной цветовой маркировки или понятных обозначений скорости и мощности. Из-за этого два одинаковых на вид кабеля или порта могут иметь совершенно разные характеристики.

В результате сам разъем USB-C может оставаться актуальным годами, но конкретный порт или кабель может устареть значительно раньше из-за ограничений скорости, зарядки или отсутствия поддержки внешнего дисплея.

Ранее Новини.LIVE писали, что сам по себе разъем USB-C не гарантирует быстрой зарядки смартфона. Реальная скорость зависит от характеристик кабеля, в частности от поддерживаемой мощности и стандарта питания.

Также Новини.LIVE сообщали, что внешне похожие USB-C-кабели могут существенно различаться по качеству, скорости работы и уровню безопасности. Некачественный аксессуар способен не только ограничивать зарядку, но и повредить зарядное устройство или создать риск для подключенной техники.