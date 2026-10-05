Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно У USB-C есть срок годности: почему ваш порт уже мог устареть

У USB-C есть срок годности: почему ваш порт уже мог устареть

Ua ru
5 октября 2026 10:34
У USB-C есть срок годности: почему порт может устареть раньше, чем устройство
USB-C-порт смартфона. Фото: Unsplash

Одинаковый разъем USB-C вовсе не гарантирует одинаковую скорость, зарядку или возможность подключения внешнего экрана. Даже современный смартфон или кабель может работать по стандарту USB 2.0, которому уже более двух десятилетий.

О том, почему возможности USB-C настолько различаются и из-за чего некоторые порты быстро устаревают, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Pocket-lint.

Реклама

Почему одинаковый USB-C может работать совершенно по-разному

USB-C определяет прежде всего форму самого разъема, а не технологию внутри. Поэтому один порт может быть ограничен USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с, тогда как другой поддерживает USB4 Version 2.0 и способен передавать данные со скоростью до 120 Гбит/с.

Проблема особенно заметна с недорогими кабелями. Значительная их часть до сих пор работает по стандарту USB 2.0, из-за чего даже два устройства с поддержкой более высокой скорости не смогут передавать файлы быстрее, если между ними используется такой кабель.

Подобные ограничения встречаются и в самих гаджетах. Например, iPhone 17 и iPhone Air через USB-C поддерживают скорость USB 2.0, тогда как для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с требуется Pro-модель с USB 3.

Читайте также:

Ещё больше путаницы добавляют Thunderbolt, USB Power Delivery и фирменные технологии быстрой зарядки. По внешнему виду разъёма практически невозможно понять, какую скорость или мощность он поддерживает.

USB-C также не означает автоматической поддержки вывода изображения. Часть ноутбуков, планшетов, смартфонов и портативных консолей позволяет подключать монитор или телевизор напрямую, однако на других устройствах USB-C-порт, даже имеющий такую же форму, не обладает такой возможностью.

Ситуацию осложняет отсутствие обязательной цветовой маркировки или понятных обозначений скорости и мощности. Из-за этого два одинаковых на вид кабеля или порта могут иметь совершенно разные характеристики.

В результате сам разъем USB-C может оставаться актуальным годами, но конкретный порт или кабель может устареть значительно раньше из-за ограничений скорости, зарядки или отсутствия поддержки внешнего дисплея.

Ранее Новини.LIVE писали, что сам по себе разъем USB-C не гарантирует быстрой зарядки смартфона. Реальная скорость зависит от характеристик кабеля, в частности от поддерживаемой мощности и стандарта питания.

Также Новини.LIVE сообщали, что внешне похожие USB-C-кабели могут существенно различаться по качеству, скорости работы и уровню безопасности. Некачественный аксессуар способен не только ограничивать зарядку, но и повредить зарядное устройство или создать риск для подключенной техники.

type-c функции смартфона зарядный кабель разъем USB-C
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации