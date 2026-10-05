USB-C має термін придатності: чому порт може застаріти раніше за пристрій

USB-C-порт смартфона. Фото: Unsplash

Однаковий роз'єм USB-C зовсім не гарантує однакову швидкість, заряджання чи можливість підключити зовнішній екран. Навіть сучасний смартфон або кабель може працювати за стандартом USB 2.0, якому вже понад два десятиліття.

Про те, чому можливості USB-C настільки відрізняються і через що деякі порти швидко застарівають, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Pocket-lint.

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Чому однаковий USB-C може працювати зовсім по-різному

USB-C визначає насамперед форму самого роз'єму, а не технологію всередині. Тому один порт може бути обмежений USB 2.0 зі швидкістю до 480 Мбіт/с, тоді як інший підтримує USB4 Version 2.0 і здатний передавати дані на швидкості до 120 Гбіт/с.

Проблема особливо помітна з недорогими кабелями. Значна їх частина досі працює за стандартом USB 2.0, через що навіть два пристрої з підтримкою вищої швидкості не зможуть передавати файли швидше, якщо між ними використовується такий кабель.

Подібні обмеження зустрічаються і в самих гаджетах. Наприклад, iPhone 17 та iPhone Air через USB-C підтримують швидкість USB 2.0, тоді як для передавання даних на швидкості до 10 Гбіт/с потрібна Pro-модель із USB 3.

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Ще більше плутанини додають Thunderbolt, USB Power Delivery та фірмові технології швидкого заряджання. За зовнішнім виглядом роз'єму практично неможливо зрозуміти, яку швидкість або потужність він підтримує.

USB-C також не означає автоматичної підтримки виведення зображення. Частина ноутбуків, планшетів, смартфонів і портативних консолей дозволяє підключати монітор або телевізор напряму, однак на інших пристроях та сама за формою USB-C-порт такої можливості не має.

Ситуацію ускладнює відсутність обов'язкового кольорового маркування або зрозумілих позначень швидкості та потужності. Через це два однакові на вигляд кабелі чи порти можуть мати абсолютно різні характеристики.

У результаті сам роз'єм USB-C може залишатися актуальним роками, але конкретний порт або кабель здатен застаріти значно раніше через обмеження швидкості, заряджання чи відсутність підтримки зовнішнього дисплея.

Раніше Новини.LIVE писали, що сам по собі роз'єм USB-C не гарантує швидкого заряджання смартфона. Реальна швидкість залежить від характеристик кабелю, зокрема від підтримуваної потужності та стандарту живлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що зовні схожі USB-C-кабелі можуть суттєво відрізнятися за якістю, швидкістю роботи та рівнем безпеки. Невдалий аксесуар здатен не лише обмежувати заряджання, а й пошкодити зарядний пристрій або створити ризик для підключеної техніки.