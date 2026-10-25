Как дать вторую жизнь старому смартфону: 6 способов, которые действительно работают

Старые Android-смартфоны в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Старый Android-смартфон не обязательно продавать или оставлять без дела после покупки нового телефона. Благодаря встроенным камерам, датчикам и GPS он может выполнять сразу несколько полезных задач — от видеонаблюдения за домом до развлечений.

О шести способах использования старого смартфона пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Превратите смартфон в камеру видеонаблюдения

Вместо того чтобы покупать отдельную камеру для дома, можно использовать старое Android-устройство. Для этого подойдет приложение AlfredCamera, которое позволяет организовать наблюдение с помощью двух телефонов.

Один смартфон будет работать как камера, а второй — как экран для просмотра трансляции. Система также может отправлять уведомления об обнаруженном движении и сохранять записи событий.

Используйте Android вместо веб-камеры для ПК

Даже смартфон несколькихлетней давности может иметь камеру лучше, чем встроенная в ноутбук. Поэтому старый телефон может стать альтернативой отдельной веб-камере для видеозвонков.

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Подключить его к компьютеру помогут Camo Studio, DroidCam или функция "Подключенная камера" в Phone Link.

В частности, Camo позволяет переключаться между объективами смартфона, а DroidCam поддерживает беспроводное соединение. Это позволяет использовать камеру телефона без покупки дополнительного оборудования.

Сделайте из смартфона датчик для умного дома

Старые модели Samsung Galaxy можно адаптировать для домашней автоматизации с помощью функции Upcycling в SmartThings.

Телефон способен реагировать на звуки или изменения освещения. Например, система может распознать плач ребенка, лай собаки или звук разбитого стекла, после чего запустить настроенный сценарий умного дома.

На других Android-устройствах отдельные возможности датчиков можно использовать через настройки специальных возможностей системы.

Установите старый телефон в автомобиль в качестве GPS-трекера

Ненужный смартфон также может помочь отслеживать местонахождение автомобиля. Для базового определения геолокации можно воспользоваться функцией "Найти устройство" на Android.

Если требуются дополнительные возможности, в частности история перемещений и уведомления о движении, подойдет Life360 или другое приложение для отслеживания геолокации.

Для такого использования телефон можно оставить в автомобиле, обеспечив его постоянным питанием. Это позволит не тратить заряд основного смартфона на работу GPS-трекера.

Подготовьте Android в качестве первого телефона для ребенка

Старый смартфон может стать первым устройством для ребенка, если настроить необходимые ограничения и родительский контроль.

С помощью Google Family Link родители могут управлять временем использования телефона и устанавливать ограничения на загрузку приложений. Дополнительно стоит настроить PIN-код и функцию поиска устройства.

Для просмотра видео можно установить YouTube Kids, который обычно поддерживается даже на старых моделях Android.

Превратите смартфон в портативную игровую консоль

Если телефон по-прежнему справляется с играми, его можно использовать исключительно для развлечений. Для более удобного управления достаточно подключить совместимый геймпад.

Такое устройство подойдет не только для обычных мобильных игр, но и для запуска ретро-игр через эмуляторы старых консолей.

Еще один вариант — облачные игровые сервисы Xbox Cloud Gaming или Nvidia GeForce Now, которые позволяют играть на совместимом смартфоне через интернет.

Ранее Новини.LIVE писали, что возможности USB-C в Android-смартфонах выходят далеко за пределы обычной зарядки. Через этот разъем можно подключать флешки, геймпады и внешние дисплеи, а с помощью совместимых аксессуаров — использовать телефон в качестве портативной игровой консоли или компактной замены компьютера.

Также Новини.LIVE сообщали, что постепенное накопление кэша может не только уменьшать объем свободной памяти Android-смартфона, но и вызывать проблемы с работой отдельных приложений. Очистить устройство от ненужных временных данных можно через стандартные настройки системы.