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Головна Техно Друге життя смартфона: 6 способів використовувати старий Android

Друге життя смартфона: 6 способів використовувати старий Android

Ua ru
25 жовтня 2026 16:32
Як дати друге життя старому смартфону: 6 способів, які справді працюють
Старі Android-смартфони в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Старий Android-смартфон необов'язково продавати або залишати без діла після покупки нового телефона. Завдяки вбудованим камерам, датчикам і GPS він може виконувати одразу кілька корисних завдань — від відеоспостереження за оселею до розваг.

Про шість способів використання старого смартфона пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Перетворіть смартфон на камеру відеоспостереження

Замість купувати окрему камеру для дому, можна використати старий Android-пристрій. Для цього підійде застосунок AlfredCamera, який дозволяє організувати спостереження за допомогою двох телефонів.

Один смартфон працюватиме як камера, а другий — як екран для перегляду трансляції. Система також може надсилати сповіщення про виявлений рух і зберігати записи подій.

Використовуйте Android замість вебкамери для ПК

Навіть кількарічний смартфон може мати кращу камеру, ніж та, що вбудована в ноутбук. Тому старий телефон здатний стати альтернативою окремій вебкамері для відеодзвінків.

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Підключити його до комп'ютера допоможуть Camo Studio, DroidCam або функція "Підключена камера" у Phone Link.

Зокрема, Camo дозволяє перемикатися між об'єктивами смартфона, а DroidCam підтримує бездротове з'єднання. Це дає змогу використовувати камеру телефона без придбання додаткового обладнання.

Зробіть зі смартфона датчик для розумного дому

Старі моделі Samsung Galaxy можна пристосувати для домашньої автоматизації за допомогою функції Upcycling у SmartThings.

Телефон здатний реагувати на звуки або зміни освітлення. Наприклад, система може розпізнати плач дитини, гавкіт собаки чи звук розбитого скла, після чого запустити налаштований сценарій розумного дому.

На інших Android-пристроях окремі можливості датчиків можна використовувати через налаштування спеціальних можливостей системи.

Встановіть старий телефон в автомобіль як GPS-трекер

Непотрібний смартфон також може допомогти відстежувати місцеперебування автомобіля. Для базового визначення геолокації можна скористатися функцією "Знайти пристрій" на Android.

Якщо потрібні додаткові можливості, зокрема історія пересувань і повідомлення про рух, підійде Life360 або інший застосунок для відстеження геолокації.

Для такого використання телефон можна залишити в автомобілі, забезпечивши його постійним живленням. Це дозволить не витрачати заряд основного смартфона на роботу GPS-трекера.

Підготуйте Android як перший телефон для дитини

Старий смартфон може стати першим пристроєм для дитини, якщо налаштувати необхідні обмеження та батьківський контроль.

За допомогою Google Family Link батьки можуть керувати часом користування телефоном та встановлювати обмеження на завантаження застосунків. Додатково варто налаштувати PIN-код і функцію пошуку пристрою.

Для перегляду відео можна встановити YouTube Kids, який зазвичай підтримується навіть на старіших моделях Android.

Перетворіть смартфон на портативну ігрову консоль

Якщо телефон усе ще справляється з іграми, його можна використовувати виключно для розваг. Для зручнішого керування достатньо підключити сумісний геймпад.

Такий пристрій підійде не лише для звичайних мобільних ігор, а й для запуску ретропроєктів через емулятори старих консолей.

Ще один варіант — хмарні ігрові сервіси Xbox Cloud Gaming або Nvidia GeForce Now, які дозволяють грати на сумісному смартфоні через інтернет.

Раніше Новини.LIVE писали, що можливості USB-C в Android-смартфонах виходять далеко за межі звичайного заряджання. Через цей роз'єм можна під'єднувати флешки, геймпади та зовнішні дисплеї, а за допомогою сумісних аксесуарів — використовувати телефон як портативну ігрову консоль або компактну заміну комп'ютеру.

Також Новини.LIVE розповідали, що поступове накопичення кешу може не лише зменшувати обсяг вільної пам'яті Android-смартфона, а й спричиняти проблеми з роботою окремих застосунків. Очистити пристрій від непотрібних тимчасових даних можна через стандартні налаштування системи.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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