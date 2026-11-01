Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Проблеми з домашнім Wi-Fi не завжди пов'язані з провайдером або несправністю маршрутизатора. Іноді достатньо переставити роутер подалі від побутової техніки, металевих предметів чи інших перешкод, щоб покращити якість з'єднання.

Про те, які звичайні речі можуть заважати поширенню Wi-Fi та де краще розмістити роутер у квартирі, пише редакція Новини.LIVE.

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Які предмети заважають роботі Wi-Fi-роутера

На якість бездротового з'єднання впливає не лише відстань до маршрутизатора, а й те, що розташоване поруч із ним. Одні предмети послаблюють або відбивають радіохвилі, тоді як інші електронні пристрої можуть створювати перешкоди.

Серед речей, які небажано розміщувати біля роутера:

мікрохвильова піч — вона працює на частоті 2,4 ГГц, яку також використовують багато Wi-Fi-мереж, тому може створювати перешкоди для бездротового зв'язку;

холодильник і пральна машина — велика побутова техніка з потужними електродвигунами може створювати електромагнітні перешкоди, які впливають на поширення сигналу;

дзеркала та металеві меблі — металеві поверхні відбивають радіохвилі, тому встановлення роутера всередині металевого стелажа або біля великого дзеркала може призвести до нерівномірного покриття;

акваріуми та місткості з водою — вода поглинає радіохвилі, тому великий акваріум, ваза або інша місткість на шляху сигналу можуть погіршувати зв'язок;

щільні предмети інтер'єру — великі кімнатні рослини, стоси книжок, бетонні та керамічні декоративні елементи також можуть частково послаблювати Wi-Fi;

інші бездротові пристрої — старі радіотелефони, окремі колонки та радіоняні здатні створювати перешкоди, особливо якщо використовують той самий діапазон 2,4 ГГц.

У деяких випадках на стабільність з'єднання можуть впливати навіть декоративні гірлянди з миготливими лампочками, якщо їхній контролер має недостатню якість.

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Де поставити роутер для кращого покриття Wi-Fi

Для рівномірнішого поширення сигналу маршрутизатор рекомендують встановлювати у відкритому місці, бажано ближче до центру квартири. Орієнтовна висота розміщення — 1,5 м від підлоги.

Ховати пристрій за диваном, усередині шафи або ставити безпосередньо на підлогу небажано. Навколо роутера краще залишати вільний простір, щоб меблі та інші предмети не створювали додаткових перешкод.

Важливе значення мають і стіни між маршрутизатором та підключеними пристроями. Гіпсокартон може послаблювати Wi-Fi, цегляні перегородки створюють більші перешкоди, а залізобетонні конструкції здатні майже повністю блокувати сигнал.

Якщо квартира велика або має багато кімнат, одного маршрутизатора може бути недостатньо для стабільного покриття. У такому разі можна розглянути Mesh-систему, що об'єднує кілька пристроїв в одну бездротову мережу.

Перед покупкою додаткового обладнання варто спробувати простіше рішення: перенести роутер на відкриту полицю, прибрати предмети навколо нього та збільшити відстань до великої побутової техніки й металевих поверхонь. Іноді навіть така зміна розташування допомагає покращити Wi-Fi без заміни маршрутизатора.

Раніше Новини.LIVE писали, що вимикання домашнього Wi-Fi-роутера щоночі навряд чи забезпечить суттєву економію на електроенергії через невисоке споживання самого пристрою. Натомість регулярне знеструмлення маршрутизатора може перешкоджати встановленню автоматичних оновлень і порушувати роботу техніки, яка потребує постійного підключення до мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що причиною повільного інтернету та частих розривів Wi-Fi-з'єднання іноді стає застаріле мережеве обладнання, а не проблеми з боку провайдера. При цьому маршрутизатор може потребувати заміни навіть без явних несправностей, якщо виробник припинив випускати оновлення безпеки.