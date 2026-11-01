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Они "убивают" сигнал: рядом с чем не стоит ставить Wi-Fi-роутер

Ua ru
1 ноября 2026 12:32
Что не стоит ставить рядом с Wi-Fi-роутером: главные "убийцы" сигнала кадр из видео/YouTube
Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Проблемы с домашним Wi-Fi не всегда связаны с провайдером или неисправностью роутера. Иногда достаточно переставить роутер подальше от бытовой техники, металлических предметов или других препятствий, чтобы улучшить качество соединения.

О том, какие обычные предметы могут мешать распространению Wi-Fi и где лучше разместить роутер в квартире, пишет редакция Новини.LIVE.

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Какие предметы мешают работе Wi-Fi-роутера

На качество беспроводного соединения влияет не только расстояние до маршрутизатора, но и то, что находится рядом с ним. Одни предметы ослабляют или отражают радиоволны, тогда как другие электронные устройства могут создавать помехи.

Среди вещей, которые нежелательно размещать рядом с роутером:

  • микроволновая печь — она работает на частоте 2,4 ГГц, которую также используют многие Wi-Fi-сети, поэтому может создавать помехи для беспроводной связи;
  • холодильник и стиральная машина — крупная бытовая техника с мощными электродвигателями может создавать электромагнитные помехи, которые влияют на распространение сигнала;
  • зеркала и металлическая мебель — металлические поверхности отражают радиоволны, поэтому установка роутера внутри металлического стеллажа или возле большого зеркала может привести к неравномерному покрытию;
  • аквариумы и емкости с водой — вода поглощает радиоволны, поэтому большой аквариум, ваза или другая емкость на пути сигнала могут ухудшать связь;
  • плотные предметы интерьера — крупные комнатные растения, стопки книг, бетонные и керамические декоративные элементы также могут частично ослаблять Wi-Fi;
  • другие беспроводные устройства — старые радиотелефоны, отдельные колонки и радионяни способны создавать помехи, особенно если используют тот же диапазон 2,4 ГГц.

В некоторых случаях на стабильность соединения могут влиять даже декоративные гирлянды с мигающими лампочками, если их контроллер имеет недостаточное качество.

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Где поставить роутер для лучшего покрытия Wi-Fi

Для более равномерного распространения сигнала маршрутизатор рекомендуется устанавливать в открытом месте, желательно ближе к центру квартиры. Ориентировочная высота размещения — 1,5 м от пола.

Скрывать устройство за диваном, внутри шкафа или ставить непосредственно на пол нежелательно. Вокруг роутера лучше оставлять свободное пространство, чтобы мебель и другие предметы не создавали дополнительных препятствий.

Важное значение имеют и стены между маршрутизатором и подключенными устройствами. Гипсокартон может ослаблять Wi-Fi, кирпичные перегородки создают более значительные препятствия, а железобетонные конструкции способны почти полностью блокировать сигнал.

Если квартира большая или имеет много комнат, одного роутера может быть недостаточно для стабильного покрытия. В таком случае можно рассмотреть Mesh-систему, объединяющую несколько устройств в одну беспроводную сеть.

Перед покупкой дополнительного оборудования стоит попробовать более простое решение: перенести роутер на открытую полку, убрать предметы вокруг него и увеличить расстояние до крупной бытовой техники и металлических поверхностей. Иногда даже такое изменение расположения помогает улучшить Wi-Fi без замены роутера.

Ранее Новини.LIVE писали, что отключение домашнего Wi-Fi-роутера каждую ночь вряд ли обеспечит существенную экономию электроэнергии из-за невысокого энергопотребления самого устройства. Зато регулярное отключение маршрутизатора от электросети может препятствовать установке автоматических обновлений и нарушать работу техники, требующей постоянного подключения к сети.

Также Новини.LIVE сообщали, что причиной медленного интернета и частых обрывов Wi-Fi-соединения иногда становится устаревшее сетевое оборудование, а не проблемы со стороны провайдера. При этом маршрутизатор может потребовать замены даже без явных неисправностей, если производитель прекратил выпускать обновления безопасности.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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