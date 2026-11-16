Наднова SN 2026ahvu у спіральній галактиці NGC 1433. Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

У галактиці NGC 1433 спалахнула наднова SN 2026ahvu, і найбільшої яскравості вона має досягти між 18 і 23 листопада. Астрономи світу закликають спостерігати за вибухом саме в ці дні, а долучитися можуть і аматори з невеликими телескопами.

Про це пише IFLScience, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке наднова SN 2026ahvu і де вона спалахнула

Наднову помітила система спостереження за астероїдами ATLAS 2 листопада 2026 року. Вона розташована в спіральній галактиці NGC 1433 у сузір'ї Годинника, приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі. За космічними мірками це зовсім поруч, тому вчені називають подію рідкісною нагодою. Важливо й те, що вибух помітили рано, ще до того, як він досяг максимальної яскравості.

SN 2026ahvu належить до наднових типу Ia. Такий вибух відбувається з білим карликом — щільним залишком зорі, схожої на Сонце, яка вже витратила своє ядерне паливо. Якщо поруч є зоря-компаньйон, білий карлик поступово відбирає в неї речовину. Коли його маса досягає приблизно 1,44 маси Сонця, він вибухає.

Чому вченим так важлива ця наднова

Оскільки наднові типу Ia вибухають за однієї й тієї самої маси, їхня яскравість досить передбачувана. Завдяки цьому астрономи використовують їх як "стандартні свічки" — орієнтири, за якими точно вимірюють відстані у Всесвіті. Тому вченим потрібно якомога детальніше знати, як саме відбувається такий вибух.

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Лабораторія NOIRLab уже стежить за надновою за допомогою кількох обсерваторій: нові знімки отримали з камери DECam і телескопа Gemini South. Також NOIRLab закликає інші команди, які мають доступ до наземних і космічних телескопів, спостерігати за SN 2026ahvu наступного тижня. Відстеження того, як змінюється наднова, особливо в діапазонах за межами видимого світла, допоможе уточнити наукові моделі. За словами видання, це особливо важливо з огляду на нинішні проблеми космології.

Чи можна побачити наднову SN 2026ahvu в аматорський телескоп

За даними IFLScience, наднову вже можна побачити в невеликий телескоп, а до піку вона стане ще в кілька разів яскравішою. Однак є обмеження: галактику NGC 1433 добре видно з Південної півкулі, а в більшій частині Північної півкулі вона піднімається над горизонтом лише на кілька градусів. Видання закликає всіх, хто має таку можливість, пошукати наднову на небі.

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