Запуск Starship. Фото: SpaceX/Flickr

Американська компанія SpaceX 13 листопада планує 15-й тестовий політ мегаракети Starship зі своєї бази Starbase у Техасі. Компанія вперше спробує зловити на стартовій вежі обидва ступені: прискорювач Super Heavy і сам корабель.

Про це пише Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Коли старт Starship і де дивитися трансляцію

Стартове вікно відкривається 13 листопада о 22:45 за Гринвічем, тобто о 00:45 14 листопада за київським часом, і триває 75 хвилин. На Starbase в цей час буде 16:45, приблизно за годину до заходу Сонця. Дата поки цільова, тож запуск можуть перенести.

Space.com веде онлайн-блог запуску, де розміщено посилання на відеотрансляцію 15-го польоту на YouTube. Зазвичай SpaceX починає трансляцію приблизно за 30 хвилин до старту.

Що SpaceX спробує зробити вперше

Через кілька хвилин після старту прискорювач Super Heavy має повернутися на Starbase, увімкнути двигуни для посадки й опинитися в "паличках", тобто механічних руках вежі Mechazilla. Сам корабель заввишки близько 52 метрів виведе на орбіту 26 супутників Starlink V3. Далі він зробить приблизно 14 обертів навколо Землі за 22 години й теж повернеться на Starbase, щоб його спробували зловити так само.

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Якщо обидві спроби вдадуться, це буде перше повне повернення орбітальної ракети й корабля.

Чи можна побачити Starship у небі з України

Корабель летітиме на висоті приблизно 275 км. За словами Роберта Мессі, найкраще його буде видно між 30,5 градуса північної та південної широти, а нижче над горизонтом — до 40 градусів. Спостерігати радять протягом 90 хвилин після заходу Сонця 13 листопада та перед світанком 14 листопада. Джеймс Осборн вважає, що корабель буде "значно яскравішим за супутники Starlink".

Уся територія України лежить північніше 44 градуса широти, тож, за цією оцінкою, побачити Starship звідси не вийде. Найкращі умови будуть у Техасі та штатах уздовж Мексиканської затоки.

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