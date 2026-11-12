Небо під час випробування ядерної бомби Starfish Prime на висоті 400 км. Фото: US Government

Один ядерний вибух на висоті 500 км може за кілька днів вивести з ладу майже всі супутники на низькій навколоземній орбіті. Такий сценарій змоделювали вчені, які порахували наслідки для тисяч супутників, що забезпечують прогнози погоди, зв'язок і супутниковий інтернет.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки супутників вийде з ладу після ядерного вибуху в космосі

Дослідники з Університету Вісконсину в Медісоні та Принстонського університету змоделювали вибух потужністю 1 мегатонна на висоті 500 км над Південною Атлантикою. Головний автор роботи — Зак Петерсен. Дослідження поки опубліковане як препринт на arXiv і ще не пройшло рецензування іншими науковцями.

У модель включили 13 300 супутників, які працювали на низькій навколоземній орбіті станом на січень. За розрахунками, за першу добу з ладу вийшла б чверть апаратів, за три дні — 78%, за тиждень — 98%, а до 15-го дня — 99,4%. Навіть якщо посилити радіаційний захист супутників, за 30 днів з ладу вийшли б 99,3% із них. Для менш потужного заряду на 100 кілотонн такий самий результат (99%) настав би приблизно за рік.

Чому радіація після вибуху довго тримається на орбіті

Під час вибуху утворюються радіоактивні речовини, які розпадаються й випускають електрони. Ці заряджені частинки потрапляють у магнітне поле Землі, яке працює як пастка: частинки рухаються вздовж його ліній і не можуть просто розлетітися. Так навколо планети виникає штучний радіаційний пояс.

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Головна небезпека не в самому спалаху, а саме в цьому поясі.

"На відміну від миттєвого спалаху, захоплений пояс знову і знову опромінює космічні апарати, коли вони крізь нього проходять", — пишуть автори.

Місце для вибуху в моделі обрали не випадково: над Південною Атлантикою розташована так звана Південно-Атлантична аномалія, де магнітне поле Землі незвично слабке. За даними дослідників, такі умови посилюють наслідки, бо радіоактивні частинки затримуються саме там, де супутники пролітають знову і знову.

Що показало випробування Starfish Prime у 1962 році

Подібне вже траплялося. У 1962 році США провели випробування Starfish Prime: заряд потужністю 1,4 мегатонни підірвали на висоті 400 км. Тоді кілька супутників вийшли з ладу, а навколо Землі утворився штучний радіаційний пояс.

"Порівнянна подія сьогодні відбулася б у значно щільніше заселеному орбітальному середовищі", — зазначають автори.

Коли супутники втрачають керування, зростає ризик зіткнень. Дослідники оцінюють, що за перші два роки сталося б близько 20 зіткнень, а через десять років на орбіті з'явилося б приблизно 3900 нових уламків. За словами авторів, відновити роботу орбітальних сервісів було б складно: для цього знадобилося б більше, ніж просто замінити втрачені апарати. Науковці наголошують, що важливо не допустити появи ядерної зброї в космосі.

Раніше Новини.LIVE писали, що космічний телескоп NASA Swift 4 листопада некеровано зійшов з орбіти над північчю Суматри після 22 років роботи. Схожа загроза через гальмування атмосферою нависла і над телескопом Hubble, тому NASA шукає способи обслуговувати його на орбіті.

Також Новини.LIVE розповідали, що американський фермер під час збору кукурудзи знайшов на своєму полі уламок з космосу — металеву конструкцію діаметром 3,35 метра. Фахівці припускають, що це частина китайської ракети Zhuque-2E, яка після виведення супутників на орбіту повернулася в атмосферу Землі й розпалася над територією США.