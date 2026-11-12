Небо во время испытания ядерной бомбы Starfish Prime на высоте 400 км. Фото: US Government

Один ядерный взрыв на высоте 500 км может за несколько дней вывести из строя почти все спутники на низкой околоземной орбите. Такой сценарий смоделировали ученые, которые подсчитали последствия для тысяч спутников, обеспечивающих прогнозы погоды, связь и спутниковый интернет.

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько спутников выйдет из строя после ядерного взрыва в космосе

Исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне и Принстонского университета смоделировали взрыв мощностью 1 мегатонна на высоте 500 км над Южной Атлантикой. Ведущий автор работы — Зак Петерсен. Исследование пока опубликовано как препринт на arXiv и еще не прошло рецензирование другими учеными.

В модель включили 13 300 спутников, которые работали на низкой околоземной орбите по состоянию на январь. По расчетам, за первые сутки из строя вышла бы четверть аппаратов, за три дня — 78%, за неделю — 98%, а к 15-му дню — 99,4%. Даже если усилить радиационную защиту спутников, за 30 дней из строя вышли бы 99,3% из них. Для менее мощного заряда на 100 килотонн такой же результат (99%) наступил бы примерно за год.

Почему радиация после взрыва долго держится на орбите

Во время взрыва образуются радиоактивные вещества, которые распадаются и испускают электроны. Эти заряженные частицы попадают в магнитное поле Земли, которое работает как ловушка: частицы движутся вдоль его линий и не могут просто разлететься. Так вокруг планеты возникает искусственный радиационный пояс.

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Главная опасность не в самой вспышке, а именно в этом поясе.

"В отличие от мгновенной вспышки, захваченный пояс снова и снова облучает космические аппараты, когда они проходят через него", — пишут авторы.

Место для взрыва в модели выбрали не случайно: над Южной Атлантикой расположена так называемая Южно-Атлантическая аномалия, где магнитное поле Земли необычно слабое. По данным исследователей, такие условия усиливают последствия, потому что радиоактивные частицы задерживаются именно там, где спутники пролетают снова и снова.

Что показало испытание Starfish Prime в 1962 году

Подобное уже случалось. В 1962 году США провели испытание Starfish Prime: заряд мощностью 1,4 мегатонны взорвали на высоте 400 км. Тогда несколько спутников вышли из строя, а вокруг Земли образовался искусственный радиационный пояс.

"Сопоставимое событие сегодня произошло бы в гораздо более плотно заселенной орбитальной среде", — отмечают авторы.

Когда спутники теряют управление, растет риск столкновений. Исследователи оценивают, что за первые два года произошло бы около 20 столкновений, а через десять лет на орбите появилось бы примерно 3900 новых обломков. По словам авторов, восстановить работу орбитальных сервисов было бы сложно: для этого понадобилось бы больше, чем просто заменить потерянные аппараты. Ученые подчеркивают, что важно не допустить появления ядерного оружия в космосе.

Ранее Новини.LIVE писали, что космический телескоп NASA Swift 4 ноября неуправляемо сошел с орбиты над севером Суматры после 22 лет работы. Похожая угроза из-за торможения атмосферой нависла и над телескопом Hubble, поэтому NASA ищет способы обслуживать его на орбите.

Также Новини.LIVE рассказывали, что американский фермер во время уборки кукурузы нашел на своем поле обломок из космоса — металлическую конструкцию диаметром 3,35 метра. Специалисты предполагают, что это часть китайской ракеты Zhuque-2E, которая после вывода спутников на орбиту вернулась в атмосферу Земли и распалась над территорией США.