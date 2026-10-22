Кукурузное поле. Фото: кадр из видео/YouTube

Американский фермер во время уборки кукурузы обнаружил на своём поле огромную металлическую конструкцию диаметром 3,35 метра. Эксперты предполагают, что это часть китайской ракеты Zhuque-2E, которая после запуска спутников вернулась в атмосферу Земли и распалась над территорией США.

О необычной находке пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ars Technica.

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Как обломок китайской ракеты оказался на поле в США

Большой круглый металлический предмет нашли в городке Скотт-Тауншип американского штата Миннесота. Фермер наткнулся на него во время осенней уборки урожая, после чего о находке сообщили правоохранителям.

Обломок китайской космической ракеты. Фото: Офис шерифа округа Стивенс, штат Миннесота

Сотрудники офиса шерифа округа Стивенс подтвердили, что на поле лежит конструкция диаметром примерно 3,35 метра, которая, вероятно, имеет космическое происхождение. К установлению её владельца и организации вывоза привлечены государственные и федеральные службы.

По предварительным выводам, объект может быть частью верхней ступени китайской ракеты Zhuque-2E. Его диаметр точно соответствует размерам ступени, а время и место вероятного падения совпадают с траекторией полёта ракеты, запущенной 15 сентября 2026 года.

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Запуск китайской ракеты Zhuque-2E. Фото: кадр из видео/YouTube

В тот день компания LandSpace осуществила запуск с площадки Дунфэн на северо-западе Китая. Ракета вывела на орбиту десять спутников связи Qianfan, которые являются частью китайской системы спутникового интернета, аналогичной Starlink.

Примерно через полчаса после старта аппараты оказались на полярной орбите высотой около 900 километров. После выполнения основной задачи верхняя ступень ракеты повторно запустила двигатель, чтобы снизить скорость и сойти с орбиты.

В целом полет длился всего 75-80 минут. Ракета пролетела над Антарктидой, затем направилась над Америкой и вошла в атмосферу, не совершив даже одного полного оборота вокруг Земли.

В ту ночь очевидцы наблюдали яркие обломки, которые двигались по небу от Канзаса в направлении Миннесоты. Зрелище также было заметно из соседнего штата Висконсин.

Почему китайская ракета упала над населёнными территориями

Обычно после завершения космической миссии отработанные ступени ракет направляют на контролируемое вхождение в атмосферу над океаном. Такой подход позволяет уменьшить количество космического мусора и избежать падения крупных обломков вблизи населенных пунктов.

Однако в случае с Zhuque-2E часть конструкции, вероятно, выдержала нагрев при вхождении в атмосферу и достигла поверхности Земли. Найденный металлический объект оказался необычно большим для космического мусора, который обычно разрушается при падении.

Одна из возможных причин инцидента — неудачный маневр схода с орбиты. В то же время компания LandSpace публично не подтвердила связь найденного обломка со своей ракетой, поэтому окончательные обстоятельства падения остаются неустановленными.

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