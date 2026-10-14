Марсоход NASA Perseverance установил новый рекорд пробега на Марсе

Марсоход NASA Perseverance. Фото: NASA

Марсоход NASA Perseverance установил новый рекорд дальности передвижения среди транспортных средств на других небесных телах, преодолев 45,22 км по поверхности Марса. Достичь этого результата всего за пять с половиной лет помогла система автономной навигации, которая управляла более чем 90% пройденного маршрута.

О новом рекорде марсохода пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Interesting Engineering.

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Perseverance побил многолетний рекорд Opportunity

Историческую отметку марсоход преодолел 11 октября 2026 года, на 2006-й марсианский день своей миссии. Общий пробег Perseverance достиг 45,22 км, что позволило превзойти результат его предшественника Opportunity, который проехал 45,16 км.

При этом Opportunity потребовалось почти 15 лет, чтобы преодолеть эту дистанцию, тогда как Perseverance справился примерно за пять с половиной лет.

Рекорд был установлен во время перемещения длиной 91,31 м. NASA отмечает, что все системы передвижения марсохода остаются полностью работоспособными, поэтому он может продолжать увеличивать пройденное расстояние.

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Благодаря исправному оборудованию и положительным результатам испытаний на длительную эксплуатацию в агентстве рассчитывают, что марсоход будет устанавливать новые рекорды ещё много лет.

Как Perseverance научился самостоятельно передвигаться по Марсу

Одной из главных причин быстрого продвижения стала система AutoNav, которая позволяет марсоходу ориентироваться на местности без постоянных подробных команд с Земли.

Бортовые камеры фотографируют окружающую поверхность, после чего программное обеспечение создает трехмерную карту потенциальных препятствий. На её основе система самостоятельно прокладывает безопасный путь между контрольными точками, определёнными инженерами.

NASA описывает этот процесс как способность "думать во время движения".

На сегодняшний день AutoNav обеспечила более 90% общего пробега Perseverance. Для сравнения: ранняя система автономной навигации Opportunity использовалась примерно на 5% его маршрута.

За один марсианский день Perseverance может преодолевать до 412 м. Во время каждого обзора местности его навигационное программное обеспечение обрабатывает примерно 600 тысяч точек измерений.

Первый марсоход NASA Sojourner для аналогичного анализа использовал всего 20 точек.

Инженеры продолжают совершенствовать AutoNav, чтобы сократить количество лишних маневров и научить марсоход точнее определять своё местоположение по орбитальным картам непосредственно во время движения.

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