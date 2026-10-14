Марсохід NASA Perseverance встановив новий рекорд пробігу на Марсі

Марсохід NASA Perseverance. Фото: NASA

Марсохід NASA Perseverance встановив новий рекорд дальності пересування серед транспортних засобів на інших небесних тілах, подолавши 45,22 км поверхнею Марса. Досягти цього результату лише за п'ять із половиною років допомогла система автономної навігації, яка керувала понад 90% пройденого маршруту.

Про новий рекорд марсохода пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Interesting Engineering.

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Perseverance перевершив багаторічний рекорд Opportunity

Історичну позначку марсохід подолав 11 жовтня 2026 року, на 2006-й марсіанський день своєї місії. Загальний пробіг Perseverance досяг 45,22 км, що дозволило перевершити результат його попередника Opportunity, який проїхав 45,16 км.

При цьому Opportunity знадобилося майже 15 років, щоб подолати свою дистанцію, тоді як Perseverance впорався приблизно за п'ять із половиною років.

Рекорд було встановлено під час переїзду завдовжки 91,31 м. NASA зазначає, що всі системи пересування марсохода залишаються повністю працездатними, тому він може продовжувати збільшувати пройдену відстань.

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Керівник проєктів Curiosity та Perseverance у Лабораторії реактивного руху NASA Стівен Лі нагадав, що початковий план місії передбачав пробіг не більш як 20 км.

Завдяки справному обладнанню та позитивним результатам випробувань тривалої експлуатації в агентстві розраховують, що марсохід встановлюватиме нові рекорди ще багато років.

Як Perseverance навчився самостійно пересуватися Марсом

Однією з головних причин швидкого просування стала система AutoNav, яка дозволяє марсоходу орієнтуватися на місцевості без постійних детальних команд із Землі.

Бортові камери фотографують навколишню поверхню, після чого програмне забезпечення створює тривимірну карту потенційних перешкод. На її основі система самостійно прокладає безпечний шлях між контрольними точками, визначеними інженерами.

NASA описує цей процес як здатність "думати під час руху".

На сьогодні AutoNav забезпечила понад 90% загального пробігу Perseverance. Для порівняння, рання система автономної навігації Opportunity використовувалася приблизно на 5% його маршруту.

За один марсіанський день Perseverance може долати до 412 м. Під час кожного огляду місцевості його навігаційне програмне забезпечення обробляє приблизно 600 тисяч точок вимірювань.

Перший марсохід NASA Sojourner для аналогічного аналізу використовував лише 20 точок.

Інженери продовжують вдосконалювати AutoNav, щоб зменшити кількість зайвих маневрів і навчити марсохід точніше визначати своє розташування за орбітальними картами безпосередньо під час руху.

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