Иллюстративное изображение космического аппарата NASA рядом с астероидом. Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Ядерный взрыв вблизи астероида может не только изменить его траекторию, но и раздробить космическое тело на множество обломков. Американские ученые проверили такой сценарий с помощью трехмерного моделирования и выяснили, что при определенных условиях почти весь материал астероида может утратить свою целостность.

О результатах исследования пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что показало моделирование ядерного взрыва вблизи астероида

В отличие от многих стихийных бедствий, столкновению крупного астероида с Землёй теоретически можно предотвратить, если обнаружить угрозу достаточно рано. Для этого исследователи рассматривают два основных подхода.

Первый предполагает незначительное изменение скорости астероида, после чего он пролетит мимо планеты, оставаясь практически неповрежденным. Второй заключается в намеренном разрушении космического тела на обломки, которые должны разлететься так, чтобы не представлять значительной опасности.

Возможность изменять движение астероидов уже проверялась на практике. В 2022 году NASA провело миссию DART, в ходе которой космический аппарат намеренно столкнулся с Диморфосом — спутником астероида. Эксперимент продемонстрировал возможность отклонения космического тела с помощью удара.

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Теперь американские учёные исследуют гораздо более сложный сценарий с применением ядерного устройства. Прежде чем перейти к трехмерным расчетам, они провели более 1500 одномерных симуляций в Spheral и сравнили их с результатами проверенной программы Ares. Высокая степень совпадения показателей подтвердила пригодность нового подхода для дальнейшего моделирования.

После этого команда воспроизвела три сценария разрушения астероида неправильной формы диаметром примерно 160 метров. Исследователи изменяли расстояние до условного ядерного взрыва и характеристики прочности материала космического тела.

Наиболее интересные результаты были получены в ходе самой длительной симуляции. По её итогам около 98% материала астероида подверглось полному разрушению, то есть практически утратило способность сохранять исходную структуру.

В то же время примерно 97% материала двигалось со скоростью, превышавшей скорость побега из гравитационного поля астероида. Значительная часть обломков разлеталась в противоположных направлениях, что указывало на разрушение космического тела.

Руководитель исследования Исайя Сантистеван назвал эти результаты обнадеживающими. По его словам, сочетание масштабных повреждений и достаточной скорости обломков свидетельствует о том, что астероид действительно может распасться под воздействием такого взрыва.

В то же время результаты пока получены лишь с помощью компьютерных расчетов. Они помогают лучше понять возможные последствия ядерного воздействия на астероиды, но пока не доказывают, что такой способ гарантированно защитит Землю от столкновения.

Ранее Новини.LIVE писали, что телескоп James Webb неоднократно регистрировал загадочный сигнал с длиной волны примерно 1,60 мкм. Больше всего астрономов озадачивает отсутствие видимого источника излучения в этом участке космоса, из-за чего объяснить его происхождение пока не удалось.

Также Новини.LIVE сообщали, что формирование Луны могло длиться значительно меньше, чем считалось ранее. Согласно новой модели, при определенных обстоятельствах спутник Земли мог образоваться в течение нескольких часов после масштабного космического столкновения.