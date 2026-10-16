Тёмная туманность Барнард 68. Фото: ESO

Космический телескоп James Webb зафиксировал необычное излучение в участке космоса, где нет ни одного видимого объекта, способного его объяснить. Сигнал с длиной волны около 1,60 мкм повторялся в ходе нескольких наблюдений, однако астрономы до сих пор не установили его происхождение.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Science Alert.

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Как James Webb зафиксировал сигнал в пустом космосе

Необычное излучение обнаружила группа исследователей под руководством ученого из Университета Миннесоты. Вместо традиционного изучения спектров видимых космических объектов астрономы решили исследовать участок неба, в котором не наблюдалось очевидных источников света.

Для этого они применили метод многообъектной коронографии для бесщелевой спектроскопии (MOCSS). Он позволил заблокировать свет от ближайших заметных объектов и сосредоточиться на поиске слабого излучения.

Наблюдения проводились в августе и ноябре 2023 года с интервалом в 88 дней. Телескоп менял свою ориентацию, чтобы помочь исследователям различить возможные источники сигналов.

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В результате в направлении южного созвездия Печи астрономы обнаружили спектральную линию с длиной волны примерно 1,60 мкм. Её зарегистрировали во всех четырёх сеансах наблюдений.

Этот участок неба ранее уже исследовали телескопы Hubble и James Webb. Имеющиеся данные помогли исключить возможные помехи и подтвердить, что излучение действительно присутствует, хотя его источник остается невидимым.

Дополнительную загадку создает то, что на снимках James Webb за 2022 год соответствующего сигнала не было.

Что может быть источником загадочного излучения

Исследователи рассмотрели несколько возможных объяснений, однако ни одно из них пока не соответствует всем особенностям наблюдения.

Одной из версий был взрыв сверхновой. Однако в таком случае астрономы ожидали бы увидеть больше спектральных линий, тогда как зафиксированное излучение имеет другие характеристики.

Аналогичная проблема возникает с гипотезой о далекой галактике. Обычно ее свет содержит многочисленные спектральные линии, которые телескоп мог бы обнаружить во время предыдущих наблюдений.

Еще одна гипотеза связана с приливным разрушением звезды блуждающей черной дырой. Такой сценарий также остается лишь предположением и пока не получил убедительного подтверждения.

Главная сложность заключается в том, что учёные не знают расстояния до источника излучения. Сигнал может исходить как от относительно близкого слабого объекта, так и от очень далёкого источника, излучение которого подверглось значительному красному смещению.

Теперь астрономы планируют более точно определить красное смещение спектральной линии и продолжить наблюдения за этим участком неба. Это должно помочь установить расстояние до невидимого источника и приблизиться к объяснению необычного сигнала.

Ранее Новини.LIVE писали, что телескоп James Webb помог обнаружить экзопланету с необычно вытянутой формой, вызванной мощным гравитационным воздействием. Из-за сходства объекта с лимоном или мячом для американского футбола астрономы предполагают, что он может принадлежать к ранее неизвестному классу космических тел.

Также Новини.LIVE сообщали, что благодаря телескопу James Webb ученые впервые смогли непосредственно исследовать поверхность экзопланеты. Объект LHS 3844 b оказался каменистым миром без атмосферы, который отличается высокой температурой, тёмной поверхностью и непригодными для жизни условиями.