Темна туманність Барнард 68. Фото: ESO

Космічний телескоп James Webb зафіксував незвичайне випромінювання в ділянці космосу, де немає жодного видимого об'єкта, здатного його пояснити. Сигнал із довжиною хвилі близько 1,60 мкм повторювався під час кількох спостережень, проте астрономи досі не встановили його походження.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Science Alert.

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Як James Webb зафіксував сигнал у порожньому космосі

Незвичайне випромінювання виявила група дослідників під керівництвом науковця з Університету Міннесоти. Замість традиційного вивчення спектрів видимих космічних об'єктів астрономи вирішили дослідити ділянку неба, у якій не спостерігалося очевидних джерел світла.

Для цього вони застосували метод багатооб'єктної коронографії для безщілинної спектроскопії (MOCSS). Він дозволив заблокувати світло від найближчих помітних об'єктів і зосередитися на пошуку слабкого випромінювання.

Спостереження проводили в серпні та листопаді 2023 року з інтервалом 88 днів. Телескоп змінював свою орієнтацію, щоб допомогти дослідникам розрізнити можливі джерела сигналів.

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У результаті в напрямку південного сузір'я Піч астрономи виявили спектральну лінію з довжиною хвилі приблизно 1,60 мкм. Її зареєстрували в усіх чотирьох сеансах спостережень.

Цю ділянку неба раніше вже досліджували телескопи Hubble і James Webb. Наявні дані допомогли відкинути можливі перешкоди та підтвердити, що випромінювання справді присутнє, хоча його джерело залишається невидимим.

Додаткову загадку створює те, що на знімках James Webb за 2022 рік відповідного сигналу не було.

Що може бути джерелом загадкового випромінювання

Дослідники розглянули кілька можливих пояснень, однак жодне поки не відповідає всім особливостям спостереження.

Однією з версій був вибух наднової зорі. Проте в такому випадку астрономи очікували б побачити більше спектральних ліній, тоді як зафіксоване випромінювання має інші характеристики.

Схожа проблема виникає з припущенням про далеку галактику. Зазвичай її світло містить численні спектральні лінії, які телескоп міг би виявити під час попередніх спостережень.

Ще одна гіпотеза пов'язана з приливним руйнуванням зорі блукаючою чорною дірою. Такий сценарій також залишається лише припущенням і наразі не отримав переконливого підтвердження.

Головна складність полягає в тому, що вчені не знають відстані до джерела випромінювання. Сигнал може походити як від відносно близького слабкого об'єкта, так і від дуже далекого джерела, випромінювання якого зазнало значного червоного зміщення.

Тепер астрономи планують точніше визначити червоне зміщення спектральної лінії та продовжити спостереження за цією ділянкою неба. Це має допомогти встановити відстань до невидимого джерела й наблизитися до пояснення незвичайного сигналу.

Раніше Новини.LIVE писали, що телескоп James Webb допоміг виявити екзопланету з незвично витягнутою формою, спричиненою потужним гравітаційним впливом. Через схожість об'єкта з лимоном або м'ячем для американського футболу астрономи припускають, що він може належати до раніше невідомого класу космічних тіл.

Також Новини.LIVE розповідали, що завдяки телескопу James Webb науковці вперше змогли безпосередньо дослідити поверхню екзопланети. Об'єкт LHS 3844 b виявився кам'янистим світом без атмосфери, який вирізняється високою температурою, темною поверхнею та непридатними для життя умовами.