Ілюстративне зображення космічного апарата NASA біля астероїда. Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Ядерний вибух поблизу астероїда може не лише змінити його траєкторію, а й роздробити космічне тіло на численні уламки. Американські науковці перевірили такий сценарій за допомогою тривимірного моделювання та з'ясували, що за певних умов майже весь матеріал астероїда може втратити свою цілісність.

Про результати дослідження пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Interesting Engineering.

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Що показало моделювання ядерного вибуху біля астероїда

На відміну від багатьох стихійних лих, зіткненню великого астероїда із Землею теоретично можна запобігти, якщо виявити загрозу достатньо рано. Для цього дослідники розглядають два основні підходи.

Перший передбачає незначну зміну швидкості астероїда, після якої він пройде повз планету, залишившись майже неушкодженим. Другий полягає в навмисному руйнуванні космічного тіла на уламки, які мають розлетітися так, щоб не становити значної небезпеки.

Можливість змінювати рух астероїдів уже перевіряли на практиці. У 2022 році NASA провело місію DART, під час якої космічний апарат навмисно зіткнувся з Діморфосом — супутником астероїда. Експеримент продемонстрував можливість відхилення космічного тіла за допомогою удару.

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Тепер американські вчені досліджують значно складніший сценарій із застосуванням ядерного пристрою. Перш ніж перейти до тривимірних розрахунків, вони провели понад 1500 одновимірних симуляцій у Spheral та порівняли їх із результатами перевіреної програми Ares. Висока збіжність показників підтвердила придатність нового підходу для подальшого моделювання.

Після цього команда відтворила три сценарії руйнування астероїда неправильної форми діаметром приблизно 160 метрів. Дослідники змінювали відстань до умовного ядерного вибуху та характеристики міцності матеріалу космічного тіла.

Найцікавіші результати отримали під час найдовшої симуляції. За її підсумками близько 98% матеріалу астероїда зазнало повного пошкодження, тобто практично втратило здатність утримувати початкову структуру.

Водночас приблизно 97% матеріалу рухалося зі швидкістю, що перевищувала швидкість втечі з гравітаційного поля астероїда. Значна частина уламків розліталася в протилежних напрямках, що вказувало на руйнування космічного тіла.

Керівник дослідження Ісая Сантістеван назвав ці результати обнадійливими. За його словами, поєднання масштабних пошкоджень і достатньої швидкості уламків свідчить про те, що астероїд справді може розпастися під впливом такого вибуху.

Водночас результати поки отримані лише за допомогою комп'ютерних розрахунків. Вони допомагають краще зрозуміти можливі наслідки ядерного впливу на астероїди, але ще не доводять, що такий спосіб гарантовано захистить Землю від зіткнення.

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Також Новини.LIVE розповідали, що формування Місяця могло тривати значно менше, ніж вважали раніше. Згідно з новою моделлю, за певних обставин супутник Землі міг утворитися протягом кількох годин після масштабного космічного зіткнення.