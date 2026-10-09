Місяць міг сформуватися всього за 5 годин: нова модель вчених

Темний бік Місяця. Фото: NASA

Місяць міг виникнути набагато швидше, ніж припускали десятиліттями. Нова модель показала, що за певних умов супутник Землі міг сформуватися всього за кілька годин після гігантського зіткнення.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Futura Sciences.

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Як раніше пояснювали появу Місяця

Тривалий час основною вважалася версія, за якою приблизно 4,5 мільярда років тому молода Земля зіткнулася з іншим великим космічним тілом розміром із Марс. Його називають Теєю.

Згідно з класичною гіпотезою, після удару величезна кількість речовини опинилася в космосі, утворивши диск навколо Землі. Далі ці уламки поступово злипалися під дією гравітації, і саме так з часом сформувався Місяць.

Що показала нова симуляція

У новому дослідженні вчені змоделювали той самий сценарій зіткнення, але врахували ще один важливий фактор — механічну міцність матеріалів. Саме вона, за висновками авторів, могла суттєво вплинути на результат удару.

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Під час розрахунків дослідники змінювали початкову температуру Землі та Теї й аналізували, як це впливає на поведінку речовини.

Результати виявилися різними:

якщо обидва тіла були гарячими та пластичними, удар викидав у космос багато матеріалу, після чого знову запускався звичний сценарій з диском уламків і повільним формуванням Місяця;

якщо ж тіла були холоднішими та міцнішими, Тея могла частково зберегти цілісність і після зіткнення перейти на орбіту навколо Землі вже як великий фрагмент.

У деяких сценаріях симуляція показала, що об'єкт розміру Місяця міг з'явитися лише за п'ять годин після удару.

Чому це важливо для науки

Дослідники перевіряли моделі з температурою поверхні близько 400, 800 і 2000 кельвінів. Саме різниця в температурі визначала, чи піде процес за "повільним" шляхом через диск уламків, чи за "швидким" — із майже готовим супутником на орбіті.

Автори наголошують, що це ще не означає, ніби Місяць точно виник саме так. Однак робота показує, що такий сценарій фізично можливий, хоча раніше його фактично відкидали.

Водночас одна з головних загадок залишається невирішеною. Породи, доставлені з Місяця, виявилися дуже схожими на земні за ізотопним складом, хоча Тея, як вважається, мала сформуватися в іншій частині протопланетного диска. Нова симуляція не дає остаточної відповіді на це питання, але пропонує новий погляд на те, як саме міг народитися Місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що попри численні сліди людських місій, прапори та залишене обладнання жодна держава не може оголосити Місяць своєю територією. Так само купівля "місячної ділянки" через інтернет не робить людину її законним власником, адже такі питання регулює міжнародне космічне право, яке діє вже майже 60 років.

Також Новини.LIVE розповідали, що NASA оприлюднила найдетальніші наразі знімки ділянки Місяця, куди впав фрагмент ракети SpaceX. Нові кадри допомогли науковцям точніше визначити розміри кратера та роздивитися речовину, викинуту на поверхню під час удару.