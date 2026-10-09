Луна могла сформироваться всего за 5 часов: новая модель ученых

Темная сторона Луны. Фото: NASA

Луна могла образоваться гораздо быстрее, чем предполагалось на протяжении десятилетий. Новая модель показала, что при определенных условиях спутник Земли мог сформироваться всего за несколько часов после гигантского столкновения.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Futura Sciences.

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Как ранее объясняли появление Луны

Долгое время основной считалась версия, согласно которой примерно 4,5 миллиарда лет назад молодая Земля столкнулась с другим крупным космическим телом размером с Марс. Его называют Теей.

Согласно классической гипотезе, после удара огромное количество вещества оказалось в космосе, образовав диск вокруг Земли. Затем эти обломки постепенно слипались под действием гравитации, и именно так со временем сформировалась Луна.

Что показала новая симуляция

В новом исследовании учёные смоделировали тот же сценарий столкновения, но учли ещё один важный фактор — механическую прочность материалов. Именно она, по выводам авторов, могла существенно повлиять на результат удара.

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В ходе расчетов исследователи изменяли начальную температуру Земли и Теи и анализировали, как это влияет на поведение вещества.

Результаты оказались разными:

если оба тела были горячими и пластичными, удар выбрасывал в космос много материала, после чего снова запускался привычный сценарий с диском обломков и медленным формированием Луны;

если же тела были более холодными и прочными, Тея могла частично сохранить целостность и после столкновения перейти на орбиту вокруг Земли уже в виде крупного фрагмента.

В некоторых сценариях симуляция показала, что объект размером с Луну мог появиться всего через пять часов после удара.

Почему это важно для науки

Исследователи проверяли модели с температурой поверхности около 400, 800 и 2000 кельвинов. Именно разница в температуре определяла, пойдет ли процесс по "медленному" пути через диск обломков или по "быстрому" — с почти готовым спутником на орбите.

Авторы подчеркивают, что это ещё не означает, будто Луна точно возникла именно так. Однако работа показывает, что такой сценарий физически возможен, хотя ранее его фактически отвергали.

В то же время одна из главных загадок остаётся нерешённой. Породы, доставленные с Луны, оказались очень похожими на земные по изотопному составу, хотя Тея, как считается, должна была сформироваться в другой части протопланетного диска. Новая симуляция не даёт окончательного ответа на этот вопрос, но предлагает новый взгляд на то, как именно могла зародиться Луна.

Ранее Новини.LIVE писали, что, несмотря на многочисленные следы человеческих миссий, флаги и оставленное оборудование, ни одно государство не может объявить Луну своей территорией. Точно так же покупка "лунного участка" через интернет не делает человека его законным владельцем, ведь такие вопросы регулирует международное космическое право, действующее уже почти 60 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что NASA обнародовала самые подробные на данный момент снимки участка Луны, куда упал фрагмент ракеты SpaceX. Новые кадры помогли ученым точнее определить размеры кратера и рассмотреть вещество, выброшенное на поверхность во время удара.