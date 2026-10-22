Кукурудзяне поле. Фото: кадр з відео/YouTube

Американський фермер під час збирання кукурудзи виявив на своєму полі величезну металеву конструкцію діаметром 3,35 метра. Фахівці припускають, що це частина китайської ракети Zhuque-2E, яка після запуску супутників повернулася в атмосферу Землі та розсипалася над територією США.

Про незвичайну знахідку пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Ars Technica.

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Як уламок китайської ракети опинився на полі у США

Великий круглий металевий предмет знайшли в містечку Скотт-Тауншип американського штату Міннесота. Фермер натрапив на нього під час осіннього збору врожаю, після чого про знахідку повідомили правоохоронців.

Уламок китайської космічної ракети. Фото: Офіс шерифа округу Стівенс, штат Міннесота

Співробітники офісу шерифа округу Стівенс підтвердили, що на полі лежить конструкція діаметром приблизно 3,35 метра, яка, ймовірно, має космічне походження. До встановлення її власника та організації вивезення залучили державні й федеральні служби.

За попередніми висновками, предмет може бути частиною верхнього ступеня китайської ракети Zhuque-2E. Його діаметр точно відповідає розмірам ступеня, а час і місце ймовірного падіння збігаються з траєкторією польоту ракети, запущеної 15 вересня 2026 року.

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Запуск китайської ракети Zhuque-2E. Фото: кадр з відео/YouTube

Того дня компанія LandSpace здійснила запуск із майданчика Дунфен на північному заході Китаю. Ракета доставила на орбіту десять супутників зв'язку Qianfan, які є частиною китайської системи супутникового інтернету, аналогічної Starlink.

Приблизно через пів години після старту апарати опинилися на полярній орбіті заввишки близько 900 кілометрів. Після виконання основного завдання верхній ступінь ракети повторно запустив двигун, щоб знизити швидкість і зійти з орбіти.

Загалом політ тривав лише 75-80 хвилин. Ракета пройшла над Антарктидою, далі попрямувала над Америкою та увійшла в атмосферу, не завершивши навіть одного повного оберту навколо Землі.

Тієї ночі очевидці спостерігали яскраві уламки, які рухалися небом від Канзасу в напрямку Міннесоти. Видовище також було помітне із сусіднього штату Вісконсин.

Чому китайська ракета впала над населеними територіями

Зазвичай після завершення космічної місії відпрацьовані ступені ракет спрямовують на контрольоване входження в атмосферу над океаном. Такий підхід дозволяє зменшити кількість космічного сміття та уникнути падіння великих уламків поблизу населених пунктів.

Проте у випадку Zhuque-2E частина конструкції, ймовірно, пережила нагрівання під час входження в атмосферу та досягла поверхні Землі. Знайдений металевий об'єкт виявився незвично великим для космічного сміття, яке зазвичай руйнується під час падіння.

Одна з можливих причин інциденту — невдалий маневр сходження з орбіти. Водночас компанія LandSpace публічно не підтвердила зв'язок знайденого уламка зі своєю ракетою, тому остаточні обставини падіння залишаються невстановленими.

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