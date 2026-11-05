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Телескоп NASA прослужил 22 года вместо двух и упал на Землю

Ua ru
5 ноября 2026 11:41
Телескоп NASA, который планировалось спасти за 30 млн долларов, упал на Землю над Суматрой NASA
Телескоп Swift. Фото: NASA

Космический телескоп NASA Swift 4 ноября неуправляемо сошел с орбиты над севером Суматры после 22 лет работы. Похожая угроза теперь стоит и перед другим известным аппаратом: Hubble также тормозит атмосфера, поэтому NASA ищет варианты его обслуживания на орбите.

Об этом сообщает Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что известно о падении Swift

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, который ссылается на Космические силы США, аппарат вошел в атмосферу в 12:39 по Гринвичу. Swift имел массу около 1450 кг и размеры примерно с микроавтобус. NASA прогнозировало, что большая часть конструкции сгорит, а вероятность того, что обломки кому-то навредят, оценивало как 1 к 2100.

Телескоп запустили в ноябре 2004 года на двухлетнюю миссию. Он проработал примерно на 20 лет дольше гарантийного срока, а последнее научное наблюдение провел 20 октября 2026 года.

Почему телескоп не удалось спасти

Swift не имел собственных двигателей, чтобы противодействовать сопротивлению атмосферы, которое постепенно тянуло его вниз. В сентябре 2025 года NASA заключило контракт на 30 млн долларов с компанией Katalyst Space из Аризоны. Ее роботизированный аппарат должен был поднять телескоп на более высокую орбиту.

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Аппарат LINK размером с холодильник, с тремя манипуляторами, стартовал 3 июля 2026 года, а захват планировали на август. Однако из-за проблем с двигательной системой и маховиками, которые удерживают ориентацию, встреча не состоялась. Сам LINK упал на Землю 25 сентября.

Что успел сделать Swift

Аппарат зафиксировал более 2000 гамма-всплесков и 1400 сверхновых, а также изучал черные дыры, астероиды и кометы. В 2018 году его назвали в честь первого главного исследователя Нила Герелса, который умер в 2017 году.

Директор астрофизического отдела NASA Шон Домагал-Голдман отметил, что телескоп, рассчитанный на двухлетнюю основную миссию, работал более чем в десять раз дольше. По данным отчета 2025 года, на Землю ежедневно в среднем падает как минимум три крупных объекта, в том числе мертвые спутники и отработанные ступени ракет.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Землю должен был упасть неисправный спутник NASA RHESSI. Масса этого аппарата составляла 270 кг.

Также Новини.LIVE рассказывали о самых больших спутниках, упавших на Землю. До 1957 года покой из космоса могли нарушить лишь метеоры, астероиды или кометы, а теперь на планету часто падают и спутники, и космические аппараты.

NASA космос космический мусор телескоп Swift
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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