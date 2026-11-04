Телескоп Hubble. Фото: NASA

NASA ищет способы спасти космический телескоп Hubble, который пока что работает нормально, но из-за торможения объекта атмосферой примерно через шесть лет должен войти в атмосферу Земли. Агентство попросило компании предложить варианты обслуживания телескопа на орбите, в частности повышение орбиты или расширение его возможностей.

О запросе NASA к частным компаниям говорится в материале Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что NASA предлагает сделать с телескопом Hubble

29 октября агентство опубликовало запрос на информацию (RFI) относительно возможностей "обслуживания в космосе". Речь идет, в частности, о повышении орбиты Hubble, которая постепенно снижается из-за сопротивления атмосферы, или о миссии, которая могла бы определенным образом "расширить его возможности".

Запрос допускает и другие сценарии: "безопасный контролируемый вход в атмосферу Земли или утилизацию на орбите после завершения миссии Hubble".

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По данным NASA, из-за орбитального торможения телескоп естественным образом войдет в атмосферу в 2033 или 2034 году. Поэтому любую попытку обслуживания пришлось бы осуществить в 2032 году.

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Почему Hubble до сих пор так важен для науки

Hubble запустили в апреле 1990 года совместно с Европейским космическим агентством. Астронавты в ходе миссий "Шаттлов" обслуживали телескоп пять раз, в последний раз — в 2009 году.

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Среди ключевых достижений обсерватории — вклад в открытие ускоренного расширения Вселенной, за которое была присуждена Нобелевская премия, а также ряд открытий, касающихся планет, галактик и звезд. По данным NASA, наблюдения Hubble легли в основу как минимум 23 тыс. научных статей.

Несмотря на возраст, телескоп по-прежнему пользуется большим спросом.

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"Ежегодно астрономы запрашивают примерно в семь раз больше времени для наблюдений, чем имеется в наличии", — сообщило агентство в сентябре.

Hubble популярен и среди широкой публики благодаря культовым снимкам, таким как "Столпы творения" в туманности Орел. Этот участок телескоп фотографировал несколько раз на протяжении десятилетий.

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Как изменилась позиция NASA по поводу спасения Hubble

Обсуждение продолжения работы телескопа начиналось и раньше. В 2022 году миллиардер и технологический предприниматель Джаред Айзекман предложил провести миссию по обслуживанию Hubble с использованием техники SpaceX. Тогда NASA отказалось, сославшись на возможные риски для исправного телескопа.

Айзекман также приобрел и возглавил две пилотируемые миссии SpaceX на орбиту Земли, которые состоялись в сентябре 2021 и сентябре 2024 года. В декабре 2025 года он стал администратором NASA.

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В заявлении агентства от 30 октября Айзекман отметил, что, учитывая научную отдачу Hubble, NASA должно "рассматривать каждую разумную возможность, чтобы он работал как можно дольше". Особенно, если это обойдется дешевле, чем запуск новой миссии.

В тот же день в посте в X глава NASA добавил, что варианты "все еще стоит изучить", и напомнил, что агентство ранее рассматривало "гораздо более дешевое решение".

"Так было тогда. Это всё равно стоит усилий — Hubble этого заслуживает", — написал он.

Чем завершилась попытка спасти телескоп Swift

Ранее в этом году NASA совместно с Katalyst Space Technologies работало над миссией стоимостью 30 млн долларов. Её целью было поднять орбиту обсерватории Neil Gehrels Swift, которая также снижается из-за орбитального торможения.

Миссию разработали в спешке, поскольку повышенная солнечная активность раздула атмосферу Земли и усилила сопротивление. Аппарат успешно стартовал летом, но из-за проблем с управлением космический аппарат LINK компании Katalyst не смог состыковаться со Swift.

Swift, по прогнозам, войдет в атмосферу Земли 4 ноября после 22 лет работы, хотя расчетный срок его службы составлял два года.

Ранее Новини.LIVE писали, что с помощью телескопа Hubble ученые обнаружили необычное космическое образование: "галактику-призрак" без звезд. Это газовое облако, в котором преобладает тёмная материя, и оно, возможно, является обломком ранней Вселенной.

Также Новини.LIVE сообщали, что марсоход NASA Perseverance установил рекорд среди наземных аппаратов на других небесных телах: за пять с половиной лет он преодолел на Марсе 45,22 км. Более 90% этого расстояния он преодолел благодаря системе автономной навигации.