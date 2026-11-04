Телескоп Hubble. Фото: NASA

NASA шукає способи врятувати космічний телескоп Hubble, який досі добре працює, але через гальмування об'єкта атмосферою приблизно за шість років має увійти в атмосферу Землі. Агентство попросило компанії запропонувати варіанти обслуговування телескопа на орбіті, зокрема підняття орбіти або розширення його можливостей.

Про запит NASA до приватних компаній йдеться в матеріалі Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Що NASA пропонує зробити з телескопом Hubble

29 жовтня агентство оприлюднило запит на інформацію (RFI) щодо можливостей "обслуговування в космосі". Йдеться, зокрема, про підняття орбіти Hubble, яка поступово знижується через опір атмосфери, або про місію, що могла б певним чином "розширити його можливості".

Запит допускає й інші сценарії: "безпечний контрольований вхід в атмосферу Землі або утилізацію на орбіті після завершення місії Hubble".

За даними NASA, через орбітальне гальмування телескоп природним шляхом увійде в атмосферу 2033 або 2034 року. Тому будь-яку спробу обслуговування довелося б здійснити 2032 року.

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Чому Hubble досі такий важливий для науки

Hubble запустили у квітні 1990 року спільно з Європейським космічним агентством. Астронавти з місій шатлів обслуговували телескоп п'ять разів, востаннє 2009 року.

Серед ключових досягнень обсерваторії є внесок у відкриття прискореного розширення Всесвіту, за яке присудили Нобелівську премію, а також низка знахідок про планети, галактики й зорі. За даними NASA, спостереження Hubble лягли в основу щонайменше 23 тис. наукових статей.

Попри вік, на телескоп і далі великий попит.

"Щороку астрономи запитують приблизно всемеро більше часу для спостережень, ніж є в наявності", — повідомило агентство у вересні.

Hubble популярний і серед широкої публіки завдяки культовим знімкам, як-от "Стовпи творення" в туманності Орел. Цю ділянку телескоп фотографував кілька разів за десятиліття.

Як змінилася позиція NASA щодо порятунку Hubble

Обговорення продовження роботи телескопа починалися й раніше. 2022 року мільярдер і технологічний підприємець Джаред Айзекман запропонував провести місію з обслуговування Hubble на техніці SpaceX. Тоді NASA відмовилося, пославшись на можливі ризики для справного телескопа.

Айзекман також придбав і очолив дві пілотовані місії SpaceX на орбіту Землі, які відбулися у вересні 2021 та вересні 2024 року. У грудні 2025 року він став адміністратором NASA.

У заяві агентства від 30 жовтня Айзекман зазначив, що з огляду на наукову віддачу Hubble NASA має "розглядати кожну розумну можливість, щоб він працював якомога довше". Особливо, якщо це обійдеться дешевше, ніж запуск нової місії.

Того ж дня в дописі в X очільник NASA додав, що варіанти "все ще варто вивчити", і нагадав, що агентство раніше розглядало "набагато дешевше рішення".

"Так було тоді. Це все одно варте зусиль — Hubble на це заслуговує", — написав він.

Чим завершилася спроба врятувати телескоп Swift

Раніше цього року NASA разом із Katalyst Space Technologies працювало над місією вартістю 30 млн доларів. Її метою було підняти орбіту обсерваторії Neil Gehrels Swift, яка теж знижується через орбітальне гальмування.

Місію розробили швидко, бо підвищена сонячна активність роздула атмосферу Землі й посилила опір. Апарат успішно стартував улітку, але через проблеми з керуванням космічний апарат LINK компанії Katalyst не зміг зістикуватися зі Swift.

Swift, за прогнозом, увійде в атмосферу Землі 4 листопада після 22 років роботи, хоча розрахунковий термін його служби становив два роки.

Раніше Новини.LIVE писали, що за допомогою телескопа Hubble науковці виявили незвичне космічне утворення: "галактику-привид" без зірок. Це газова хмара, де переважає темна матерія, і вона, можливо, є уламком раннього Всесвіту.

Також Новини.LIVE розповідали, що марсохід NASA Perseverance встановив рекорд серед наземних апаратів на інших небесних тілах: за п'ять із половиною років він проїхав Марсом 45,22 км. Понад 90% цієї відстані він подолав завдяки системі автономної навігації.