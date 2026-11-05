Телескоп Swift. Фото: NASA

Космічний телескоп NASA Swift 4 листопада некеровано зійшов з орбіти над північчю Суматри після 22 років роботи. Схожа загроза тепер стоїть і перед іншим відомим апаратом: Hubble також гальмує атмосфера, тому NASA шукає варіанти його обслуговування на орбіті.

Про це повідомляє Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Що відомо про падіння Swift

За даними астронома Джонатана Макдавелла, який посилається на Космічні сили США, апарат увійшов в атмосферу о 12:39 за Гринвічем. Swift мав масу близько 1450 кг і розміри приблизно з мікроавтобус. NASA прогнозувало, що більша частина конструкції згорить, а ймовірність того, що уламки комусь зашкодять, оцінювало як 1 до 2100.

Телескоп запустили в листопаді 2004 року на дворічну місію. Він пропрацював приблизно на 20 років довше за гарантійний термін, а останнє наукове спостереження здійснив 20 жовтня 2026 року.

Чому телескоп не вдалося врятувати

Swift не мав власних двигунів, щоб протидіяти опору атмосфери, який поступово тягнув його вниз. У вересні 2025 року NASA уклало контракт на 30 млн доларів із компанією Katalyst Space з Аризони. Її роботизований апарат мав підняти телескоп на вищу орбіту.

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Що встиг зробити Swift

Апарат зафіксував понад 2000 гамма-сплесків і 1400 наднових, а також вивчав чорні діри, астероїди й комети. У 2018 році його назвали на честь першого головного дослідника Ніла Герелса, який помер у 2017 році.

Директор астрофізичного відділу NASA Шон Домагал-Голдман зазначив, що телескоп, розрахований на дворічну основну місію, працював понад удесятеро довше. За даними звіту 2025 року, на Землю щодня в середньому падає щонайменше три великі об'єкти, зокрема мертві супутники й відпрацьовані ступені ракет.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Землю мав упасти несправний супутник NASA RHESSI. Маса цього апарата становила 270 кг.

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