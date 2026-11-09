Следы от спутников Starlink. Фото: NASA

Спутники Starlink ежедневно сходят с орбиты и падают в атмосферу Земли: в среднем один-два аппарата в сутки. Большинство из них сгорает, но иногда отдельные обломки долетают до поверхности.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько спутников Starlink падает

SpaceX запустила первую партию спутников Starlink в 2019 году, а всего вывела на низкую околоземную орбиту более 10 000 аппаратов. Услугами Starlink пользуются более миллиона клиентов. Рано или поздно, как отмечает издание, каждый из этих спутников упадет обратно на Землю.

По данным сервиса Orbital Radar, с 1 января по 22 октября 2026 года с орбиты сошли 445 спутников Starlink. Сайт Spaceweather насчитал 435 таких случаев до 27 октября. В обоих случаях это в среднем один-два спутника в день.

Почему спутники сходят с орбиты

Спутники Starlink летают на высоте 450-490 км, чуть выше Международной космической станции. Их рассчитывают примерно на пять лет работы, после чего SpaceX опускает их с помощью собственных двигателей. Те аппараты, которыми уже нельзя управлять, постепенно снижает сопротивление атмосферы. Спутник может упасть и раньше, если сломался или потерял питание.

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Самая распространенная модель V2 Mini имеет корпус размером примерно 4,1 на 2,7 м, а ее солнечные панели в развернутом виде достигают около 30 м. При входе в атмосферу на большой скорости аппарат сильно нагревается и разрушается, и большая часть материала сгорает.

Что нашли на ферме в Канаде

В 2024 году фермер Дэн Кеннеди из канадской провинции Саскачеван нашел на своей земле, примерно в 500 км к востоку от Калгари, панель размером с ноутбук. SpaceX подтвердила, что алюминиевая деталь весом 2,5 кг была крышкой антенны спутника Starlink. Этот аппарат вместе с 19 другими оказался на слишком низкой орбите из-за ошибки при выведении ракетой Falcon 9.

Солнечные панели удерживали эти спутники стабильно, поэтому они не начали переворачиваться, как планировалось. Из-за этого аппараты разрушились ниже в атмосфере, чем рассчитывали. SpaceX нашла недостатки в своих оценках риска и учла их в новой версии спутников V2 Mini Optimized.

Почему это беспокоит ученых

Собственные крупные группировки спутников строят Amazon Leo, ранее известный как Project Kuiper, а также китайские проекты Spacesail и Honghu-3. По оценке исследования 2025 года, группировке из десятков тысяч спутников придется ежегодно заменять около 20% аппаратов, поэтому падений будет становиться все больше.

Большинство таких спутников сгорает полностью, но чем чаще они падают, тем выше риск сбоев, как в случае с Саскачеваном. Кроме того, при сгорании в верхних слоях атмосферы появляются частицы оксида алюминия. Они могут оставаться там годами и вредить озоновому слою, хотя точные последствия еще требуют изучения.

Ранее Новини.LIVE писали, что космический телескоп NASA Swift 4 ноября неуправляемо сошел с орбиты над севером Суматры после 22 лет работы. Похожая угроза стоит и перед телескопом Hubble, который также тормозит атмосфера, поэтому NASA ищет варианты его обслуживания на орбите.

Также Новини.LIVE рассказывали, что американский фермер во время уборки кукурузы нашел на поле огромную металлическую конструкцию диаметром 3,35 метра. Специалисты предполагают, что это часть китайской ракеты Zhuque-2E, которая после запуска спутников вернулась в атмосферу и рассыпалась над США.