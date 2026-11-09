Сліди від супутників Starlink. Фото: NASA

Супутники Starlink щодня сходять з орбіти й падають в атмосферу Землі: у середньому один-два апарати на добу. Більшість із них згорає, але іноді окремі уламки долітають до поверхні.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки супутників Starlink падає

SpaceX запустила першу партію супутників Starlink у 2019 році, а загалом вивела на низьку навколоземну орбіту понад 10 000 апаратів. Послугами Starlink користуються понад мільйон клієнтів. Рано чи пізно, як зазначає видання, кожен із цих супутників упаде назад на Землю.

За даними сервісу Orbital Radar, з 1 січня до 22 жовтня 2026 року з орбіти зійшли 445 супутників Starlink. Сайт Spaceweather нарахував 435 таких випадків до 27 жовтня. В обох випадках це в середньому один-два супутники щодня.

Чому супутники сходять з орбіти

Супутники Starlink літають на висоті 450-490 км, трохи вище за Міжнародну космічну станцію. Їх розраховують приблизно на п'ять років роботи, після чого SpaceX опускає їх за допомогою власних двигунів. Ті апарати, якими вже не можна керувати, поступово знижує опір атмосфери. Супутник може впасти й раніше, якщо зламався або втратив живлення.

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Найпоширеніша модель V2 Mini має корпус розміром приблизно 4,1 на 2,7 м, а її сонячні панелі в розгорнутому вигляді сягають близько 30 м. Під час входу в атмосферу на великій швидкості апарат сильно нагрівається й розпадається, і більша частина матеріалу згорає.

Що знайшли на фермі в Канаді

У 2024 році фермер Ден Кеннеді з канадської провінції Саскачеван знайшов на своїй землі, приблизно за 500 км на схід від Калгарі, панель розміром з ноутбук. SpaceX підтвердила, що алюмінієва деталь вагою 2,5 кг була кришкою антени супутника Starlink. Цей апарат разом із 19 іншими опинився на надто низькій орбіті через помилку під час виведення ракетою Falcon 9.

Сонячні панелі втримували ці супутники стабільно, тож вони не почали перевертатися, як планувалося. Через це апарати розпалися нижче в атмосфері, ніж розраховували. SpaceX знайшла недоліки у своїх оцінках ризику і врахувала їх у новій версії супутників V2 Mini Optimized.

Чому це хвилює вчених

Власні великі угруповання супутників будують Amazon Leo, раніше відомий як Project Kuiper, а також китайські проєкти Spacesail та Honghu-3. За оцінкою дослідження 2025 року, угрупованню з десятків тисяч супутників доведеться щороку замінювати близько 20% апаратів, тож падінь ставатиме дедалі більше.

Більшість таких супутників згорає повністю, але що частіше вони падають, то більший ризик збоїв, як у випадку з Саскачеваном. Крім того, під час згоряння у верхніх шарах атмосфери з'являються частинки оксиду алюмінію. Вони можуть залишатися там роками й шкодити озоновому шару, хоча точні наслідки ще потребують вивчення.

Раніше Новини.LIVE писали, що космічний телескоп NASA Swift 4 листопада некеровано зійшов з орбіти над північчю Суматри після 22 років роботи. Схожа загроза стоїть і перед телескопом Hubble, якого також гальмує атмосфера, тому NASA шукає варіанти його обслуговування на орбіті.

Також Новини.LIVE розповідали, що американський фермер під час збирання кукурудзи знайшов на полі величезну металеву конструкцію діаметром 3,35 метра. Фахівці припускають, що це частина китайської ракети Zhuque-2E, яка після запуску супутників повернулася в атмосферу й розсипалася над США.