Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Порошинки з-за орбіти Нептуна долетіли до Землі й зберегли сліди води

Порошинки з-за орбіти Нептуна долетіли до Землі й зберегли сліди води

Ua ru
12 листопада 2026 14:24
Пил з-за орбіти Нептуна зберіг сліди давньої води: що знайшли вчені NASA Unsplash
Крапля води. Фото: Unsplash

Учені знайшли в крихітних пилинках, що долетіли до Землі з краю Сонячної системи, сліди давньої води. Ця вода має інший хімічний "відбиток", ніж та, що відома з метеоритів, тож далекі області Сонячної системи, ймовірно, мали власний окремий запас води.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Звідки на Землі пил з пояса Койпера

Дослідження очолює планетолог Ліндсі Келлер з Космічного центру імені Джонсона NASA. Команда вивчила 12 пилинок розміром від 10 до 30 мікрометрів, тобто це соті частки міліметра. Їх зібрали в стратосфері висотні літаки NASA. Результати опубліковані в науковому журналі Science Advances.

Найімовірніше, ці пилинки прилетіли з пояса Койпера — далекої області за орбітою Нептуна, приблизно за 30 астрономічних одиниць від Сонця. Одна астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця. За оцінкою з роботи Келлера та Джорджа Флінна 2022 року, до чверті міжпланетного пилу, який потрапляє у внутрішню частину Сонячної системи, може походити саме з пояса Койпера.

Як учені дізналися, що пил летів так далеко

У космосі немає атмосфери, тому енергійні частинки від Сонця постійно б'ють по пилинках і залишають у їхній кристалічній будові мікроскопічні сліди пошкоджень. Чим довше пилинка подорожує, тим більше таких слідів. У досліджених зразках їх виявилося приблизно в 100 разів більше, ніж очікували б для пилу з поясу астероїдів чи від комет сімейства Юпітера. Це добре узгоджується з довгою дорогою з пояса Койпера: такий пил поступово "затягує" ближче до Сонця.

Читайте також:

Що в пилинках вказує на воду

Пилинки виявилися дуже багатими на вуглець — його приблизно вчетверо більше, ніж у деяких вуглецевих метеоритах. Також у них є глинисті мінерали сапоніт і серпентин. Вони утворюються, коли рідка вода взаємодіє з камінням. Отже, колись усередині тіл, від яких відкололися ці пилинки, була рідка вода.

Ще одна підказка — кисень. У пилинках більше його важчих різновидів (ізотопів кисню-17 і кисню-18), ніж у воді, про яку свідчать вуглецеві метеорити. Учені пишуть про "переконливі докази існування великого резервуара важкої води за орбітами планет-гігантів". Ймовірно, цей запас довго залишався майже ізольованим від внутрішньої частини Сонячної системи. Одна з версій — у ранньому диску навколо Сонця Сатурн, можливо разом із крижаними гігантами, заважав речовині дрейфувати ближче до центру.

Раніше Новини.LIVE писали, що невеликий астероїд 1998 KY26 рухається в космосі з незвичним прискоренням, яке поки не вдається пояснити. Нове дослідження поставило під сумнів одну з головних версій — що це так звана темна комета, яка непомітно випускає газ.

Також Новини.LIVE розповідали, що в ніч на 12 листопада припадає пік Північних Таурид — метеорного потоку, відомого яскравими болідами. Тауриди дають менше метеорів, ніж жовтневі Оріоніди, але деякі з них значно яскравіші.

NASA космос вода дослідження сонячна система
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації