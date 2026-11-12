Крапля води. Фото: Unsplash

Учені знайшли в крихітних пилинках, що долетіли до Землі з краю Сонячної системи, сліди давньої води. Ця вода має інший хімічний "відбиток", ніж та, що відома з метеоритів, тож далекі області Сонячної системи, ймовірно, мали власний окремий запас води.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Звідки на Землі пил з пояса Койпера

Дослідження очолює планетолог Ліндсі Келлер з Космічного центру імені Джонсона NASA. Команда вивчила 12 пилинок розміром від 10 до 30 мікрометрів, тобто це соті частки міліметра. Їх зібрали в стратосфері висотні літаки NASA. Результати опубліковані в науковому журналі Science Advances.

Найімовірніше, ці пилинки прилетіли з пояса Койпера — далекої області за орбітою Нептуна, приблизно за 30 астрономічних одиниць від Сонця. Одна астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця. За оцінкою з роботи Келлера та Джорджа Флінна 2022 року, до чверті міжпланетного пилу, який потрапляє у внутрішню частину Сонячної системи, може походити саме з пояса Койпера.

Як учені дізналися, що пил летів так далеко

У космосі немає атмосфери, тому енергійні частинки від Сонця постійно б'ють по пилинках і залишають у їхній кристалічній будові мікроскопічні сліди пошкоджень. Чим довше пилинка подорожує, тим більше таких слідів. У досліджених зразках їх виявилося приблизно в 100 разів більше, ніж очікували б для пилу з поясу астероїдів чи від комет сімейства Юпітера. Це добре узгоджується з довгою дорогою з пояса Койпера: такий пил поступово "затягує" ближче до Сонця.

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Що в пилинках вказує на воду

Пилинки виявилися дуже багатими на вуглець — його приблизно вчетверо більше, ніж у деяких вуглецевих метеоритах. Також у них є глинисті мінерали сапоніт і серпентин. Вони утворюються, коли рідка вода взаємодіє з камінням. Отже, колись усередині тіл, від яких відкололися ці пилинки, була рідка вода.

Ще одна підказка — кисень. У пилинках більше його важчих різновидів (ізотопів кисню-17 і кисню-18), ніж у воді, про яку свідчать вуглецеві метеорити. Учені пишуть про "переконливі докази існування великого резервуара важкої води за орбітами планет-гігантів". Ймовірно, цей запас довго залишався майже ізольованим від внутрішньої частини Сонячної системи. Одна з версій — у ранньому диску навколо Сонця Сатурн, можливо разом із крижаними гігантами, заважав речовині дрейфувати ближче до центру.

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