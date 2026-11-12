Капля воды. Фото: Unsplash

Ученые нашли в крошечных пылинках, долетевших до Земли с края Солнечной системы, следы древней воды. Эта вода имеет другой химический "отпечаток", чем та, что известна по метеоритам, поэтому дальние области Солнечной системы, вероятно, имели собственный отдельный запас воды.

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Откуда на Земле пыль из пояса Койпера

Исследование возглавляет планетолог Линдси Келлер из Космического центра имени Джонсона NASA. Команда изучила 12 пылинок размером от 10 до 30 микрометров, то есть это сотые доли миллиметра. Их собрали в стратосфере высотные самолеты NASA. Результаты опубликованы в научном журнале Science Advances.

Скорее всего, эти пылинки прилетели из пояса Койпера — далекой области за орбитой Нептуна, примерно в 30 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца. По оценке из работы Келлера и Джорджа Флинна 2022 года, до четверти межпланетной пыли, которая попадает во внутреннюю часть Солнечной системы, может происходить именно из пояса Койпера.

Как ученые узнали, что пыль летела так далеко

В космосе нет атмосферы, поэтому энергичные частицы от Солнца постоянно бьют по пылинкам и оставляют в их кристаллической структуре микроскопические следы повреждений. Чем дольше пылинка путешествует, тем больше таких следов. В изученных образцах их оказалось примерно в 100 раз больше, чем ожидалось бы для пыли из пояса астероидов или от комет семейства Юпитера. Это хорошо согласуется с долгой дорогой из пояса Койпера: такую пыль постепенно "затягивает" ближе к Солнцу.

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Что в пылинках указывает на воду

Пылинки оказались очень богатыми углеродом — его примерно вчетверо больше, чем в некоторых углистых метеоритах. Также в них есть глинистые минералы сапонит и серпентин. Они образуются, когда жидкая вода взаимодействует с камнем. Значит, когда-то внутри тел, от которых откололись эти пылинки, была жидкая вода.

Еще одна подсказка — кислород. В пылинках больше его тяжелых разновидностей (изотопов кислорода-17 и кислорода-18), чем в воде, о которой свидетельствуют углистые метеориты. Ученые пишут об "убедительных доказательствах существования крупного резервуара тяжелой воды за орбитами планет-гигантов". Вероятно, этот запас долго оставался почти изолированным от внутренней части Солнечной системы. Одна из версий — в раннем диске вокруг Солнца Сатурн, возможно вместе с ледяными гигантами, мешал веществу дрейфовать ближе к центру.

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