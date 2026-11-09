Сравнение размеров астероидов Ryugu и 1998 KY 26. Фото: ESO

Небольшой астероид 1998 KY26 движется в космосе с необычным ускорением, которое пока не удается объяснить. Новое исследование поставило под сомнение одну из главных версий: что на самом деле это так называемая темная комета, которая незаметно выпускает газ.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на журнал Icarus, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что не так с астероидом 1998 KY26

Астероид имеет около 11 м в поперечнике и делает один оборот вокруг своей оси всего за 5,35 минуты. Его траектория показывает ускорение, направленное перпендикулярно плоскости орбиты. Большинство астероидов движется предсказуемо, поэтому такое поведение не соответствует привычным представлениям.

Что такое темная комета

Одна из версий заключалась в том, что KY26 является темной кометой. Так называют тела, которые выглядят как астероиды, но выпускают газ. Этот газ практически незаметен, однако он может толкать объект и смещать его с ожидаемого пути. Чтобы так происходило, под поверхностью астероида должен был бы сохраняться водяной лед.

Что выяснили ученые

Корбин Хансен и Масатоси Хирабаяси из Технологического института Джорджии в США смоделировали температуру на поверхности и под поверхностью астероида. Они учли его размер, орбиту, способность отражать свет и вероятный состав.

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Погребенный лед может долго сохраняться лишь при температуре ниже примерно 145 К, то есть -128 °C. Но даже самые холодные участки KY26 в среднем за орбиту имеют не менее 212 К, или -61 °C. По расчетам, если бы лед составлял 1% массы астероида, он исчез бы чуть более чем за 2000 лет. А если бы именно этот лед вызывал ускорение, его не стало бы уже через 62 года.

"Скорость выделения воды была бы слишком высокой, чтобы погребенный лед сохранился", — пишут авторы.

Что может объяснить ускорение

Полностью отбросить версию со льдом ученые не могут, потому что неизвестно, как долго KY26 находится на нынешней орбите. В то же время предыдущее исследование связало происхождение астероида с поясом астероидов, что тоже ослабляет версию о комете. Другим объяснением может быть давление солнечного света: по данным издания, его может хватить для такого ускорения.

Окончательный ответ может дать японский зонд Hayabusa2, который сейчас направляется к KY26. Встреча с астероидом запланирована на июль 2031 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что ядерный взрыв вблизи астероида может не только изменить его траекторию, но и раздробить его на многочисленные обломки. Американские ученые проверили такой сценарий с помощью трехмерного моделирования и выяснили, что при определенных условиях почти весь материал астероида может потерять целостность.

Также Новини.LIVE рассказывали, что лазерному лучу нужно чуть больше секунды, чтобы долететь до Луны. Точное время зависит от положения спутника на орбите, а на его поверхности есть панели, на которые ученые направляют лазер.