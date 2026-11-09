Порівняння розмірів астероїдів Ryugu та 1998 KY 26. Фото: ESO

Невеликий астероїд 1998 KY26 рухається в космосі з незвичним прискоренням, яке поки не вдається пояснити. Нове дослідження поставило під сумнів одну з головних версій: що насправді це так звана темна комета, яка непомітно випускає газ.

Про це пише ScienceAlert з посиланням на журнал Icarus, пише редакція Новини.LIVE.

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Що не так з астероїдом 1998 KY26

Астероїд має близько 11 м у поперечнику і робить один оберт навколо своєї осі всього за 5,35 хвилини. Його траєкторія показує прискорення, спрямоване перпендикулярно до площини орбіти. Більшість астероїдів рухається передбачувано, тому така поведінка не відповідає звичним уявленням.

Що таке темна комета

Одна з версій полягала в тому, що KY26 є темною кометою. Так називають тіла, які виглядають як астероїди, але випускають газ. Цей газ практично непомітний, проте він може штовхати об'єкт і зміщувати його з очікуваного шляху. Щоб так відбувалося, під поверхнею астероїда мав би зберігатися водяний лід.

Що з'ясували вчені

Корбін Гансен і Масатоші Хірабаясі з Технологічного інституту Джорджії у США змоделювали температуру на поверхні та під поверхнею астероїда. Вони врахували його розмір, орбіту, здатність відбивати світло та ймовірний склад.

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Похований лід може довго зберігатися лише за температури, нижчої приблизно за 145 К, тобто -128 °C. Але навіть найхолодніші ділянки KY26 у середньому за орбіту мають щонайменше 212 К, або -61 °C. За розрахунками, якби лід становив 1% маси астероїда, він зник би трохи більш ніж за 2000 років. А якби саме цей лід спричиняв прискорення, його не стало б уже за 62 роки.

"Швидкість виділення води була б надто високою, щоб похований лід зберігся", — пишуть автори.

Що може пояснити прискорення

Повністю відкинути версію з льодом вчені не можуть, бо невідомо, як довго KY26 перебуває на нинішній орбіті. Водночас попереднє дослідження пов'язало походження астероїда з поясом астероїдів, що теж послаблює версію про комету. Іншим поясненням може бути тиск сонячного світла: за даними видання, його може вистачити для такого прискорення.

Остаточну відповідь може дати японський зонд Hayabusa2, який зараз прямує до KY26. Зустріч з астероїдом запланована на липень 2031 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що ядерний вибух поблизу астероїда може не лише змінити його траєкторію, а й роздробити його на численні уламки. Американські науковці перевірили такий сценарій за допомогою тривимірного моделювання і з'ясували, що за певних умов майже весь матеріал астероїда може втратити цілісність.

Також Новини.LIVE розповідали, що лазерному променю потрібно трохи більше секунди, щоб долетіти до Місяця. Точний час залежить від положення супутника на орбіті, а на його поверхні є панелі, на які вчені спрямовують лазер.