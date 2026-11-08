Поверхня Місяця. Фото: NASA

Лазерному променю потрібно трохи більше секунди, щоб долетіти до Місяця. Точний час залежить від положення супутника на орбіті, а на його поверхні є панелі, на які вчені спрямовують лазер.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому час польоту змінюється

Середня відстань до Місяця становить близько 384 400 км, але вона змінюється від приблизно 363 700 до 404 000 км залежно від положення на орбіті. Лазер — це теж світло, а воно рухається зі швидкістю приблизно 1,08 млрд км/год. Звідси й різниця в кілька десятих секунди.

Навіщо на Місяці дзеркала

На Місяці розташовані п'ять панелей із кутовими відбивачами. Три залишили місії Apollo: Apollo 11 у 1969 році зі 100 відбивачами, Apollo 14 у 1971 році теж зі 100, а Apollo 15 у 1971 році з 300. Ще дві панелі стоять на радянських апаратах "Луноход-1" і "Луноход-2".

Вчені спрямовують лазер на такі панелі й вимірюють час, за який промінь повертається. За цими даними Місяць щороку віддаляється від Землі приблизно на 3,8 см.

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Що ще є на орбіті

Новіший відбивач, за словами NASA, розміром "як книжка в м'якій обкладинці", несе апарат Lunar Reconnaissance Orbiter, запущений у червні 2009 року. Лазер уперше влучив у нього лише в серпні 2020 року, після понад десяти років спроб.

Раніше Новини.LIVE писали, що зонд Voyager 1 летить із 1977 року зі швидкістю близько 17 км/с. Попри це, за майже пів століття він не подолав і одного відсотка світлового року.

Також Новини.LIVE розповідали, що NASA отримало найчіткіші знімки місця падіння частини ракети SpaceX на Місяць. Нові фотографії дали змогу оцінити розміри кратера й побачити викинутий ударом матеріал.