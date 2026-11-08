Поверхность Луны. Фото: NASA

Лазерному лучу нужно чуть больше секунды, чтобы долететь до Луны. Точное время зависит от положения спутника на орбите, а на его поверхности есть панели, на которые ученые направляют лазер.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему время полета меняется

Среднее расстояние до Луны составляет около 384 400 км, но оно меняется от примерно 363 700 до 404 000 км в зависимости от положения на орбите. Лазер — это тоже свет, а он движется со скоростью примерно 1,08 млрд км/ч. Отсюда и разница в несколько десятых секунды.

Зачем на Луне зеркала

На Луне расположены пять панелей с угловыми отражателями. Три оставили миссии Apollo: Apollo 11 в 1969 году со 100 отражателями, Apollo 14 в 1971 году тоже со 100, а Apollo 15 в 1971 году с 300. Еще две панели стоят на советских аппаратах "Луноход-1" и "Луноход-2".

Ученые направляют лазер на такие панели и измеряют время, за которое луч возвращается. По этим данным Луна ежегодно удаляется от Земли примерно на 3,8 см.

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Что еще есть на орбите

Более новый отражатель, по словам NASA, размером "как книга в мягкой обложке", несет аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, запущенный в июне 2009 года. Лазер впервые попал в него только в августе 2020 года, после более чем десяти лет попыток.

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