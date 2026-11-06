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Главная Техно Когда смотреть метеорный поток в ноябре 2026 года: даты Таурид и Леонид

Когда смотреть метеорный поток в ноябре 2026 года: даты Таурид и Леонид

Ua ru
6 ноября 2026 11:41
Когда наблюдать метеорный поток в ноябре и где искать в небе Северные Тауриды: простые советы Flickr
Метеорный поток Тауриды. Фото: Flickr

В ночь на 12 ноября наступит пик Северных Таурид, метеорного потока, известного яркими болидами. Прошлый звездопад, Ориониды, в октябре давал до 10-20 "падающих звезд" в час, а здесь метеоров меньше, зато некоторые должны быть значительно ярче.

Об этом пишет Space.com и Live Science, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое Тауриды и почему они бывают такими яркими

Тауриды возникают, когда Земля проходит сквозь пыль и обломки кометы Энке. Ее открыли в 1786 году, ширина ядра достигает около 4,8 км, а один оборот вокруг Солнца она делает примерно за 3,3 года. Частицы влетают в атмосферу со скоростью около 104 607 км/ч.

По данным NASA, болиды — это метеоры, которые ярче как минимум Венеры. Второй пик Южных Таурид уже прошел в ночь на 5 ноября.

Когда и сколько метеоров можно увидеть

Активность Северных Таурид длится с 20 октября до 10 декабря, а в пиковое время можно рассчитывать на пять метеоров в час. Space.com отмечает, что пик придется почти на безлунное небо, поэтому оно будет темнее.

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Далее в календаре идут Леониды с пиком 17-18 ноября и примерно 15 метеорами в час и Геминиды 13-14 декабря, когда их может быть до 120 в час.

Как лучше смотреть

Лучше всего выйти около полуночи в темное место, подальше от огней города. Метеоры могут появиться где угодно, хотя будто вылетают из созвездия Тельца, которое ночью видно на юго-востоке.

Смотреть лучше не прямо на эту точку, а немного в сторону. Телескоп или бинокль не нужны, а глазам стоит дать 20-30 минут на привыкание к темноте.

Ранее Новини.LIVE писали, что метан межзвездной кометы 3I/ATLAS содержит необычно много тяжелого водорода. По данным телескопа Джеймса Уэбба, это указывает на ее рождение в очень холодных условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что фермер в Миннесоте нашел на кукурузном поле большую металлическую конструкцию диаметром около 3,35 м, которая может быть частью верхней ступени китайской ракеты.

космос звездопад астрономия метеоритный поток Таурид
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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