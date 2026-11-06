Метеорный поток Тауриды. Фото: Flickr

В ночь на 12 ноября наступит пик Северных Таурид, метеорного потока, известного яркими болидами. Прошлый звездопад, Ориониды, в октябре давал до 10-20 "падающих звезд" в час, а здесь метеоров меньше, зато некоторые должны быть значительно ярче.

Об этом пишет Space.com и Live Science, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое Тауриды и почему они бывают такими яркими

Тауриды возникают, когда Земля проходит сквозь пыль и обломки кометы Энке. Ее открыли в 1786 году, ширина ядра достигает около 4,8 км, а один оборот вокруг Солнца она делает примерно за 3,3 года. Частицы влетают в атмосферу со скоростью около 104 607 км/ч.

По данным NASA, болиды — это метеоры, которые ярче как минимум Венеры. Второй пик Южных Таурид уже прошел в ночь на 5 ноября.

Когда и сколько метеоров можно увидеть

Активность Северных Таурид длится с 20 октября до 10 декабря, а в пиковое время можно рассчитывать на пять метеоров в час. Space.com отмечает, что пик придется почти на безлунное небо, поэтому оно будет темнее.

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Далее в календаре идут Леониды с пиком 17-18 ноября и примерно 15 метеорами в час и Геминиды 13-14 декабря, когда их может быть до 120 в час.

Как лучше смотреть

Лучше всего выйти около полуночи в темное место, подальше от огней города. Метеоры могут появиться где угодно, хотя будто вылетают из созвездия Тельца, которое ночью видно на юго-востоке.

Смотреть лучше не прямо на эту точку, а немного в сторону. Телескоп или бинокль не нужны, а глазам стоит дать 20-30 минут на привыкание к темноте.

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