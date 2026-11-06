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Головна Техно Коли дивитися зорепад у листопаді 2026 року: дати Таурид, Леонід

Коли дивитися зорепад у листопаді 2026 року: дати Таурид, Леонід

Ua ru
6 листопада 2026 11:41
Коли дивитися зорепад у листопаді і де шукати в небі Північні Тауриди: прості поради Flickr
Метеорний потік Таурид. Фото: Flickr

У ніч на 12 листопада настане пік Північних Таурид, метеорного потоку, відомого яскравими болідами. Минулий зорепад, Оріоніди, у жовтні давав до 10-20 "падаючих зірок" на годину, а тут метеорів менше, зате деякі мають бути значно яскравішими.

Про це пише Space.com та Live Science, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке Тауриди і чому вони бувають такими яскравими

Тауриди виникають, коли Земля проходить крізь пил і уламки комети Енке. Її відкрили у 1786 році, ширина ядра сягає близько 4,8 км, а один оберт навколо Сонця вона робить приблизно за 3,3 року. Частинки влітають в атмосферу зі швидкістю близько 104 607 км/год.

За даними NASA, боліди — це метеори, яскравіші щонайменше за Венеру. Другий пік Південних Таурид уже минув у ніч на 5 листопада.

Коли і скільки метеорів можна побачити

Активність Північних Таурид триває з 20 жовтня до 10 грудня, а в піковий час можна розраховувати на п'ять метеорів на годину. Space.com зазначає, що пік припаде майже на безмісячне небо, тож воно буде темнішим.

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Далі в календарі йдуть Леоніди з піком 17-18 листопада й приблизно 15 метеорами на годину та Геміниди 13-14 грудня, коли їх може бути до 120 на годину.

Як краще дивитися

Найкраще вийти близько півночі в темне місце, подалі від вогнів міста. Метеори можуть з'явитися будь-де, хоча ніби вилітають із сузір'я Тельця, що вночі видно на південному сході.

Дивитися краще не прямо на цю точку, а трохи вбік. Телескоп чи бінокль не потрібні, а очам варто дати 20-30 хвилин на звикання до темряви.

Раніше Новини.LIVE писали, що метан міжзоряної комети 3I/ATLAS містить незвично багато важкого водню. За даними телескопа Джеймса Вебба, це вказує на її народження в дуже холодних умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, що фермер у Міннесоті знайшов на кукурудзяному полі велику металеву конструкцію діаметром близько 3,35 м, яка може бути частиною верхнього ступеня китайської ракети.

космос зорепад астрономія метеоритний потік Таурид
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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