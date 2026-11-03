Фрагменти комети. Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Метан у складі міжзоряної комети 3I/ATLAS виявився незвично багатим на важкий водень, що вказує на дуже холодне місце її формування. За даними телескопа Джеймса Вебба, співвідношення важкого й звичайного водню в її метані приблизно в 13 разів вище, ніж у комети 67P/Чурюмова — Герасименка.

Про дослідження, оприлюднене в журналі Nature Astronomy, розповідає матеріал Phys.org, пише редакція Новини.LIVE.

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Що виявили в метані міжзоряної комети 3I/ATLAS

Хімічна підказка про умови в планетній системі, звідки походить 3I/ATLAS, закарбувалася в кометі задовго до наближення до Сонця. Метан у її складі незвично багатий на важкий водень. Це дає підстави вважати, що замерзлі складники комети утворилися в дуже холодному середовищі навколо іншої зорі або в хмарі, яка передувала їй.

Співвідношення важкого й звичайного водню в 3I/ATLAS виміряв за допомогою телескопа Джеймса Вебба Нейтан Рот з Американського університету та Центру космічних польотів імені Годдарда NASA разом із колегами. Воно приблизно в 13 разів вище, ніж у комети 67P/Чурюмова — Герасименка, яка, імовірно, виникла в нашій Сонячній системі.

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Результати опубліковано в Nature Astronomy. Вони дають науковцям рідкісну можливість вивчити ранню хімію іншої планетної системи, але складність у тому, щоб за газом, який виходить із комети, відновити умови, в яких утворився її лід.

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Як виміряли слабкий сигнал важкого водню в метані

Важкий водень, або дейтерій, має в ядрі додатковий нейтрон. У молекулі метану, що складається з одного атома вуглецю й чотирьох атомів водню, він може замінити звичайний водень.

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Така заміна змінює інфрачервоний сигнал молекули, тож астрономи здатні розрізнити обидві форми. Проте метан із дейтерієм дає значно слабший сигнал.

Вебб спостерігав за 3I/ATLAS 22 і 23 грудня 2025 року, коли комета була приблизно в 2,4 раза далі від Сонця, ніж Земля. Телескоп досліджував інфрачервоне світло від коми — газової хмари навколо крижаного ядра.

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Дослідники змоделювали й відняли світло від інших газів, а потім шукали слабкі сліди важчого аналога метану між яскравішими смугами звичайного. Так вони отримали співвідношення дейтерію до водню (D/H) у метані приблизно 3,2%.

"Це співвідношення D/H перевищує будь-яке інше значення для метану, виміряне в Сонячній системі", — пишуть автори.

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Порівняння з кометою 67P особливо корисне. Вона належить до сімейства Юпітера, ймовірно, виникла в поясі Койпера й лишається єдиною іншою кометою, де виявили метан із дейтерієм. Для цього вимірювання знадобилося дослідження з близької відстані зондом Rosetta, а Вебб зафіксував цю молекулу здалеку в 3I/ATLAS, що народилася поза нашою Сонячною системою.

Чому важкий водень свідчить про холодне місце народження

У надзвичайно холодному газі деякі хімічні реакції сприяють включенню дейтерію в молекули. За температури близько 10 градусів вище абсолютного нуля реакції, які могли б скасувати таке збагачення, стають менш ефективними. Тоді хімічні процеси на міжзоряних пилинках можуть створювати багатий на дейтерій лід, що згодом стає частиною комети.

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Нове вимірювання додає підказку й щодо часу. Співвідношення D/H у метані приблизно втричі вище, ніж раніше виміряне в 3I/ATLAS у воді. Дослідники припускають, що метан міг утворитися пізніше, коли навколишня хімія мала більше часу накопичити важкий водень.

Команда стверджує, що результат узгоджується з теорією походження 3I/ATLAS у холодній хмарі або в оточенні зорі, що формується. У такому середовищі відносно мало елементів важчих за гелій, а космічні промені інтенсивно бомбардують речовину. Ці енергійні частинки допомагають запускати реакції, які збагачують молекули дейтерієм.

Чи встановлено точне місце народження комети

Йдеться про правдоподібну історію, а не про однозначно визначене місце народження. Прямих вимірювань співвідношення D/H у метані в далеких зореутворювальних середовищах для порівняння немає, а кілька хімічних моделей з такими оцінками дають значення нижчі за виміряне.

Тож комета влаштовує цим моделям складний іспит. Щільна речовина навколо молодих зір може приховувати хімію льоду від телескопів, але 3I/ATLAS принесла частину такої речовини в зону досяжності. Будь-який опис формування її складників тепер має пояснити, чому в метані так багато важкого водню.

Раніше Новини.LIVE писали, що астрономи дослідили склад іонного хвоста міжзоряної комети 3I/ATLAS і з'ясували, що вона утворилася в умовах вкрай низької температури, далеко від материнської зорі.

Також Новини.LIVE розповідали, що гарвардський астроном Аві Леб припустив, що 3I/ATLAS могла переносити складники життя, а то й стати частиною гіпотези спрямованої панспермії.