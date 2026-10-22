Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

Міжзоряна комета 3I/ATLAS під час наближення до Сонця могла втратити поверхневий шар завтовшки десятки метрів. Астрономи намагаються з'ясувати, чи оголився внаслідок нагрівання первісний матеріал, який зберігає інформацію про походження об'єкта.

Про результати нового дослідження пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Oxford Academic.

Реклама

Скільки речовини комета 3I/ATLAS втратила біля Сонця

За оцінками дослідників, під час проходження поблизу Сонця комета 3I/ATLAS могла викинути від 18 до 58 мільярдів кілограмів газу. Основну частину цих втрат становили водяна пара, вуглекислий та чадний гази, які вивільнялися внаслідок нагрівання замерзлих речовин.

Такого висновку дійшли Тесса Фрінке та Даррил Селігман із Мічиганського державного університету. Науковці проаналізували опубліковані спостереження за активністю комети до та після її найбільшого зближення із Сонцем.

Щоб оцінити зміни розмірів об'єкта, астрономи змоделювали його ядро як сферу радіусом 1,3 кілометра. Розрахунки показали, що залежно від кількості втраченого пилу комета могла позбутися шару речовини завтовшки від 1,7 до понад 26 метрів.

Читайте також:

Водночас поверхня 3I/ATLAS змінювалася не лише через сонячне тепло. Під дією космічного випромінювання могли відбуватися хімічні перетворення, зокрема перехід чадного газу у вуглекислий. За однією з моделей, такі зміни здатні проникати на глибину 15-20 метрів.

Чи вдалося Сонцю оголити первісну речовину комети

Комету 3I/ATLAS відкрили в липні 2025 року. Вона стала третім відомим міжзоряним об'єктом, зафіксованим у Сонячній системі, та привернула увагу науковців можливістю дослідити матеріал, сформований за її межами.

Однак тривале перебування в космосі могло суттєво змінити зовнішні шари крижаного тіла. Випромінювання впливає на хімічний склад поверхні, тому речовина, яку астрономи спостерігають під час наближення комети до Сонця, не обов'язково відображає її початковий стан.

Саме тому втрата кількох десятків метрів поверхні становить особливий інтерес. Якщо нагрівання зруйнувало весь змінений випромінюванням шар, під ним могла відкритися речовина, яка збереглася з моменту утворення комети в іншій планетній системі.

Втім, однозначно підтвердити це поки не вдалося. На склад газів, які залишають комету, може впливати не лише космічне випромінювання, а й нерівномірний розподіл різних видів льоду всередині її ядра.

Тепер дослідники порівнюють хімічні характеристики речовини, що виділялася на різних етапах польоту 3I/ATLAS. Це може допомогти відокремити зміни, спричинені тривалою подорожжю між зорями, від властивостей матеріалу, з якого комета сформувалася.

Раніше Новини.LIVE писали, що після прольоту міжзоряної комети 3I/ATLAS повз Землю в космосі залишилася хмара органічних речовин. Аналіз її викидів виявив молекули, які вчені розглядають як важливі складники хімічних процесів, пов'язаних із виникненням життя.

Також Новини.LIVE розповідали, що астрофізик Аві Леб припустив можливість використання природних космічних тіл як засобу пересування між зорями для технологічно розвинених цивілізацій. Як приклад він навів комету 3I/ATLAS, висунувши навіть гіпотезу про те, що всередині такого швидкісного об'єкта може бути приховане корисне навантаження.