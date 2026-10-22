Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

Межзвездная комета 3I/ATLAS при приближении к Солнцу, возможно, потеряла поверхностный слой толщиной в десятки метров. Астрономы пытаются выяснить, обнажился ли в результате нагрева первоначальный материал, который хранит информацию о происхождении объекта.

О результатах нового исследования пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Oxford Academic.

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Сколько вещества потеряла комета 3I/ATLAS вблизи Солнца

По оценкам исследователей, при прохождении вблизи Солнца комета 3I/ATLAS могла выбросить от 18 до 58 миллиардов килограммов газа. Основную часть этих потерь составляли водяной пар, углекислый и угарный газы, которые высвобождались в результате нагрева замерзших веществ.

К такому выводу пришли Тесса Фринке и Даррил Селигман из Мичиганского государственного университета. Учёные проанализировали опубликованные наблюдения за активностью кометы до и после её максимального сближения с Солнцем.

Чтобы оценить изменения размеров объекта, астрономы смоделировали его ядро в виде сферы радиусом 1,3 километра. Расчеты показали, что в зависимости от количества утраченной пыли комета могла лишиться слоя вещества толщиной от 1,7 до более чем 26 метров.

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В то же время поверхность 3I/ATLAS изменялась не только под воздействием солнечного тепла. Под действием космического излучения могли происходить химические превращения, в частности переход угарного газа в углекислый. Согласно одной из моделей, такие изменения способны проникать на глубину 15-20 метров.

Удалось ли Солнцу обнажить первоначальное вещество кометы

Комета 3I/ATLAS была открыта в июле 2025 года. Она стала третьим известным межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе, и привлекла внимание ученых возможностью исследовать материал, сформировавшийся за ее пределами.

Однако длительное пребывание в космосе могло существенно изменить внешние слои ледяного тела. Излучение влияет на химический состав поверхности, поэтому вещество, которое астрономы наблюдают при приближении кометы к Солнцу, не обязательно отражает её первоначальное состояние.

Именно поэтому потеря нескольких десятков метров поверхности представляет особый интерес. Если нагрев разрушил весь измененный излучением слой, под ним могло открыться вещество, сохранившееся с момента образования кометы в другой планетной системе.

Впрочем, однозначно подтвердить это пока не удалось. На состав газов, покидающих комету, может влиять не только космическое излучение, но и неравномерное распределение различных видов льда внутри её ядра.

Сейчас исследователи сравнивают химические характеристики вещества, выделявшегося на разных этапах полёта 3I/ATLAS. Это может помочь отделить изменения, вызванные длительным путешествием между звездами, от свойств материала, из которого сформировалась комета.

Ранее Новини.LIVE писали, что после пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Земли в космосе осталось облако органических веществ. Анализ её выбросов выявил молекулы, которые учёные рассматривают как важные составляющие химических процессов, связанных с возникновением жизни.

Также Новини.LIVE сообщали, что астрофизик Ави Леб предположил возможность использования природных космических тел в качестве средства передвижения между звездами для технологически развитых цивилизаций. В качестве примера он привёл комету 3I/ATLAS, выдвинув даже гипотезу о том, что внутри такого скоростного объекта может быть скрыта полезная нагрузка.