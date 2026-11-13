Запуск Starship. Фото: SpaceX/Flickr

Американская компания SpaceX 13 ноября планирует 15-й испытательный полет мегаракеты Starship со своей базы Starbase в Техасе. Компания впервые попытается поймать на стартовой башне обе ступени: ускоритель Super Heavy и сам корабль.

Об этом пишет Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

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Когда старт Starship и где смотреть трансляцию

Стартовое окно открывается 13 ноября в 22:45 по Гринвичу, то есть в 00:45 14 ноября по киевскому времени, и длится 75 минут. На Starbase в это время будет 16:45, примерно за час до захода Солнца. Дата пока целевая, поэтому запуск могут перенести.

Space.com ведет онлайн-блог запуска, где размещена ссылка на видеотрансляцию 15-го полета на YouTube. Обычно SpaceX начинает трансляцию примерно за 30 минут до старта.

Что SpaceX попытается сделать впервые

Через несколько минут после старта ускоритель Super Heavy должен вернуться на Starbase, включить двигатели для посадки и оказаться в "палочках", то есть механических руках башни Mechazilla. Сам корабль высотой около 52 метров выведет на орбиту 26 спутников Starlink V3. Затем он сделает примерно 14 витков вокруг Земли за 22 часа и тоже вернется на Starbase, чтобы его попытались поймать так же.

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Если обе попытки удадутся, это станет первым полным возвращением орбитальной ракеты и корабля.

Можно ли увидеть Starship в небе из Украины

Корабль будет лететь на высоте примерно 275 км. По словам Роберта Мэсси, лучше всего его будет видно между 30,5 градуса северной и южной широты, а ниже над горизонтом — до 40 градусов. Наблюдать советуют в течение 90 минут после захода Солнца 13 ноября и перед рассветом 14 ноября. Джеймс Осборн считает, что корабль будет "значительно ярче спутников Starlink".

Вся территория Украины лежит севернее 44 градуса широты, поэтому, согласно этой оценке, увидеть Starship отсюда не получится. Лучшие условия будут в Техасе и штатах вдоль Мексиканского залива.

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