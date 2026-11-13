Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Запуск Starship 13 ноября: SpaceX попытается поймать обе ступени

Запуск Starship 13 ноября: SpaceX попытается поймать обе ступени

Ua ru
13 ноября 2026 11:41
Запуск Starship 13 ноября: когда состоится старт 15-го полета и что SpaceX попробует сделать впервые SpaceX/Flickr
Запуск Starship. Фото: SpaceX/Flickr

Американская компания SpaceX 13 ноября планирует 15-й испытательный полет мегаракеты Starship со своей базы Starbase в Техасе. Компания впервые попытается поймать на стартовой башне обе ступени: ускоритель Super Heavy и сам корабль.

Об этом пишет Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Когда старт Starship и где смотреть трансляцию

Стартовое окно открывается 13 ноября в 22:45 по Гринвичу, то есть в 00:45 14 ноября по киевскому времени, и длится 75 минут. На Starbase в это время будет 16:45, примерно за час до захода Солнца. Дата пока целевая, поэтому запуск могут перенести.

Space.com ведет онлайн-блог запуска, где размещена ссылка на видеотрансляцию 15-го полета на YouTube. Обычно SpaceX начинает трансляцию примерно за 30 минут до старта.

Что SpaceX попытается сделать впервые

Через несколько минут после старта ускоритель Super Heavy должен вернуться на Starbase, включить двигатели для посадки и оказаться в "палочках", то есть механических руках башни Mechazilla. Сам корабль высотой около 52 метров выведет на орбиту 26 спутников Starlink V3. Затем он сделает примерно 14 витков вокруг Земли за 22 часа и тоже вернется на Starbase, чтобы его попытались поймать так же.

Читайте также:

Если обе попытки удадутся, это станет первым полным возвращением орбитальной ракеты и корабля.

Можно ли увидеть Starship в небе из Украины

Корабль будет лететь на высоте примерно 275 км. По словам Роберта Мэсси, лучше всего его будет видно между 30,5 градуса северной и южной широты, а ниже над горизонтом — до 40 градусов. Наблюдать советуют в течение 90 минут после захода Солнца 13 ноября и перед рассветом 14 ноября. Джеймс Осборн считает, что корабль будет "значительно ярче спутников Starlink".

Вся территория Украины лежит севернее 44 градуса широты, поэтому, согласно этой оценке, увидеть Starship отсюда не получится. Лучшие условия будут в Техасе и штатах вдоль Мексиканского залива.

Ранее Новини.LIVE писали, что ядерный взрыв на высоте 500 км может за несколько дней вывести из строя почти все спутники на низкой околоземной орбите. Ученые смоделировали влияние такого взрыва на тысячи аппаратов, которые обеспечивают прогнозы погоды, связь и спутниковый интернет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ученые нашли в крошечных космических пылинках, долетевших до Земли с края Солнечной системы, следы древней воды. Химическая "подпись" этой воды отличается от воды из метеоритов, поэтому отдаленные области Солнечной системы, вероятно, имели собственный запас воды.

космос Starship SpaceX Starlink ракеты
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации