Сверхновая SN 2026ahvu в спиральной галактике NGC 1433. Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

В галактике NGC 1433 вспыхнула сверхновая SN 2026ahvu, и наибольшей яркости она должна достичь между 18 и 23 ноября. Астрономы мира призывают наблюдать за взрывом именно в эти дни, а присоединиться могут и любители с небольшими телескопами.

Об этом пишет IFLScience, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое сверхновая SN 2026ahvu и где она вспыхнула

Сверхновую заметила система наблюдения за астероидами ATLAS 2 ноября 2026 года. Она расположена в спиральной галактике NGC 1433 в созвездии Часов, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. По космическим меркам это совсем рядом, поэтому ученые называют событие редкой возможностью. Важно и то, что взрыв заметили рано, еще до того, как он достиг максимальной яркости.

SN 2026ahvu относится к сверхновым типа Ia. Такой взрыв происходит с белым карликом — плотным остатком звезды, похожей на Солнце, которая уже израсходовала свое ядерное топливо. Если рядом есть звезда-компаньон, белый карлик постепенно забирает у нее вещество. Когда его масса достигает примерно 1,44 массы Солнца, он взрывается.

Почему ученым так важна эта сверхновая

Поскольку сверхновые типа Ia взрываются при одной и той же массе, их яркость довольно предсказуема. Благодаря этому астрономы используют их как "стандартные свечи" — ориентиры, по которым точно измеряют расстояния во Вселенной. Поэтому ученым нужно как можно подробнее знать, как именно происходит такой взрыв.

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Лаборатория NOIRLab уже следит за сверхновой с помощью нескольких обсерваторий: новые снимки получены с камеры DECam и телескопа Gemini South. Также NOIRLab призывает другие команды, у которых есть доступ к наземным и космическим телескопам, наблюдать за SN 2026ahvu на следующей неделе. Отслеживание того, как меняется сверхновая, особенно в диапазонах за пределами видимого света, поможет уточнить научные модели. По словам издания, это особенно важно с учетом нынешних проблем космологии.

Можно ли увидеть сверхновую SN 2026ahvu в любительский телескоп

По данным IFLScience, сверхновую уже можно увидеть в небольшой телескоп, а к пику она станет еще в несколько раз ярче. Однако есть ограничение: галактику NGC 1433 хорошо видно из Южного полушария, а в большей части Северного полушария она поднимается над горизонтом лишь на несколько градусов. Издание призывает всех, у кого есть такая возможность, поискать сверхновую на небе.

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