Значок Wi-Fi на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Якщо Wi-Fi на Android-смартфоні час від часу обривається, причину допоможе знайти приховане налаштування. Воно показує додаткові подробиці про з'єднання, зокрема силу сигналу.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Що це за налаштування

Опція називається Enable Wi-Fi verbose logging, тобто докладний журнал Wi-Fi, і розташована в параметрах розробника. Після її ввімкнення в налаштуваннях Wi-Fi з'являються додаткові дані. Що саме буде видно, залежить від моделі телефона.

Як його увімкнути

Відкрити "Налаштування" і перейти до розділу "Про телефон".

Сім разів натиснути "Номер збірки", щоб відкрити параметри розробника. Може знадобитися PIN-код.

Перейти до "Налаштування" — "Система" — "Параметри розробника".

У розділі "Мережа" знайти пункт про докладний журнал Wi-Fi і ввімкнути перемикач.

Що покаже журнал

Журнал показує RSSI, тобто силу сигналу, а також показники передавання й отримання даних TX і RX. Системні журнали можуть фіксувати невдалі підключення, помилки автентифікації, розриви з'єднання і спроби підключитися до іншої точки доступу.

Автор має вдома mesh-систему з двох модулів. Він помітив, що телефон інколи тримався за слабший сигнал замість того, щоб перемкнутися на ближчий модуль. Саме це, на його думку, спричиняло сповільнення й обриви, хоча інтернет працював нормально. Порівнявши показники в різних кімнатах, він зрозумів, як поводиться з'єднання.

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Що варто врахувати

Докладний журнал витрачає більше заряду, тому його варто вмикати лише на час перевірки, а потім вимикати. Він не прискорює Wi-Fi і сам нічого не виправляє, а лише дає інформацію. Телефон також не бачить налаштувань роутера і не може надійно визначити збої в провайдера чи перешкоди від сусідніх мереж.

Автор радить спершу скористатися цим налаштуванням, а вже потім перезавантажувати роутер чи звинувачувати провайдера. Для цього варто пройтися квартирою, стежити за показниками і шукати закономірності, наприклад слабкий сигнал у певних кімнатах.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми з домашнім Wi-Fi не завжди пов'язані з провайдером чи несправністю роутера. Іноді досить переставити роутер подалі від побутової техніки, металевих предметів чи інших перешкод, щоб покращити якість з'єднання.

Також Новини.LIVE розповідали, що постійно ввімкнений Wi-Fi на смартфоні може створювати зайві ризики для конфіденційності, навіть коли ним не користуються. Німецькі фахівці з кібербезпеки радять вимикати непотрібні бездротові з'єднання, щоб обмежити можливості зловмисників і заощадити заряд.