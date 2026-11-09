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В Android есть скрытая настройка Wi-Fi, которая объясняет перебои в связи

Ua ru
9 ноября 2026 16:32
В Android есть скрытая настройка Wi-Fi, которая объясняет перебои со связью дома кадр из видео/YouTube
Значок Wi-Fi на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Если Wi-Fi на Android-смартфоне время от времени обрывается, причину поможет найти скрытая настройка. Она показывает дополнительные подробности о соединении, в том числе силу сигнала.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что это за настройка

Опция называется Enable Wi-Fi verbose logging, то есть подробный журнал Wi-Fi, и находится в параметрах разработчика. После ее включения в настройках Wi-Fi появляются дополнительные данные. Что именно будет видно, зависит от модели телефона.

Как ее включить

  • Открыть "Настройки" и перейти в раздел "О телефоне".
  • Семь раз нажать "Номер сборки", чтобы открыть параметры разработчика. Может понадобиться PIN-код.
  • Перейти в "Настройки" — "Система" — "Параметры разработчика".
  • В разделе "Сеть" найти пункт о подробном журнале Wi-Fi и включить переключатель.

Что покажет журнал

Журнал показывает RSSI, то есть силу сигнала, а также показатели передачи и получения данных TX и RX. Системные журналы могут фиксировать неудачные подключения, ошибки аутентификации, разрывы соединения и попытки подключиться к другой точке доступа.

У автора дома mesh-система из двух модулей. Он заметил, что телефон иногда держался за более слабый сигнал вместо того, чтобы переключиться на ближайший модуль. Именно это, по его мнению, вызывало замедления и обрывы, хотя интернет работал нормально. Сравнив показатели в разных комнатах, он понял, как ведет себя соединение.

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Что стоит учесть

Подробный журнал расходует больше заряда, поэтому его стоит включать только на время проверки, а затем отключать. Он не ускоряет Wi-Fi и сам ничего не исправляет, а лишь дает информацию. Телефон также не видит настроек роутера и не может надежно определить сбои у провайдера или помехи от соседних сетей.

Автор советует сначала воспользоваться этой настройкой, а уже потом перезагружать роутер или винить провайдера. Для этого стоит пройтись по квартире, следить за показателями и искать закономерности, например слабый сигнал в определенных комнатах.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с домашним Wi-Fi не всегда связаны с провайдером или неисправностью роутера. Иногда достаточно переставить роутер подальше от бытовой техники, металлических предметов или других препятствий, чтобы улучшить качество соединения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что постоянно включенный Wi-Fi на смартфоне может создавать лишние риски для конфиденциальности, даже когда им не пользуются. Немецкие специалисты по кибербезопасности советуют отключать ненужные беспроводные соединения, чтобы ограничить возможности злоумышленников и сэкономить заряд.

функции смартфона домашний интернет Android-смартфон Wi-Fi
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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