USB-порт в автомобілі. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-роз'єм в автомобілі може стати в пригоді не лише для заряджання смартфона або підключення Android Auto та Apple CarPlay. Через нього можна живити додаткові пристрої, слухати музику без інтернету, прибирати салон і навіть встановити декоративне підсвічування.

Про незвичайні способи використання автомобільного USB-порту пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Додаткові пристрої для автомобіля

Автомобільний USB-порт може забезпечувати живлення компактних електронних пристроїв. Один із найкорисніших варіантів — відеореєстратор, який записує дорожню ситуацію під час поїздки, а деякі моделі здатні працювати й під час стоянки.

Для встановлення достатньо закріпити камеру на лобовому або задньому склі та під'єднати її до відповідного джерела живлення. Окремі відеореєстратори коштують близько 60 доларів. Альтернативою може стати старий смартфон зі спеціальним застосунком для відеозапису.

Ще один аксесуар — компактний очищувач повітря з USB-живленням. Його можна розмістити у підскляннику, щоб підтримувати чистоту повітря в салоні, зокрема під час тривалого перебування в заторах. Деякі моделі додатково виконують функцію ароматизатора.

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Для поїздок із постійно ввімкненим кондиціонером може знадобитися портативний USB-зволожувач. Він допомагає зменшити відчуття сухості повітря, хоча результат залежить від характеристик пристрою.

Власникам автомобілів без штатного контролю тиску в шинах варто звернути увагу на зовнішні системи TPMS. Такі комплекти дозволяють відстежувати показники тиску, а їхня орієнтовна вартість становить 50 доларів.

Компактний пилосос для прибирання салону

USB-роз'єм також можна використовувати для живлення або заряджання невеликого автомобільного пилососа. Подібні пристрої займають небагато місця, тому їх зручно зберігати в бардачку або дверній кишені.

За потужністю компактні моделі поступаються звичайним побутовим пилососам. Водночас їхніх можливостей зазвичай достатньо, щоб швидко прибрати крихти, пил, шерсть домашніх тварин або пісок із взуття.

Музика з USB-флешки без смартфона та інтернету

Якщо автомобільна мультимедійна система підтримує відтворення файлів із USB-накопичувачів, звичайну флешку можна перетворити на окрему музичну бібліотеку.

Для цього потрібно записати на неї улюблені композиції, аудіокниги або готові плейлисти та під'єднати до відповідного роз'єму автомобіля.

Головна перевага такого способу — незалежність від мобільного інтернету та Bluetooth. Музику можна слухати навіть у місцях, де відсутнє покриття стільникової мережі.

Світлодіодне підсвічування автомобільного салону

Ще один спосіб використати вільний USB-порт — під'єднати декоративну світлодіодну стрічку. Її можна встановити біля ніг пасажирів, уздовж приладової панелі або на дверях.

Багато таких аксесуарів дозволяють змінювати колір, яскравість та світлові ефекти через мобільний застосунок. Деякі моделі також підтримують синхронізацію освітлення з музикою.

Раніше Новини.LIVE писали, що за однаковою формою роз'ємів USB-A можуть приховуватися зовсім різні технічні можливості. Визначити швидкість передавання файлів і характеристики заряджання іноді допомагає забарвлення внутрішньої вставки — від чорного чи білого до синього, бірюзового, червоного або жовтого.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-роз'єм на роутері здатен перетворити звичайний маршрутизатор на пристрій із додатковими можливостями. Залежно від моделі через нього можна організувати спільний доступ до файлів, під'єднати принтер або налаштувати резервне інтернет-з'єднання через мобільну мережу.