USB-порт в автомобиле. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-разъем в автомобиле может пригодиться не только для зарядки смартфона или подключения Android Auto и Apple CarPlay. Через него можно питать дополнительные устройства, слушать музыку без интернета, убирать салон и даже установить декоративную подсветку.

О необычных способах использования автомобильного USB-порта пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Дополнительные устройства для автомобиля

Автомобильный USB-порт может обеспечивать питание компактных электронных устройств. Один из самых полезных вариантов — видеорегистратор, который записывает дорожную обстановку во время поездки, а некоторые модели способны работать и во время стоянки.

Для установки достаточно закрепить камеру на лобовом или заднем стекле и подключить её к соответствующему источнику питания. Некоторые видеорегистраторы стоят около 60 долларов. Альтернативой может стать старый смартфон со специальным приложением для видеозаписи.

Еще один аксессуар — компактный очиститель воздуха с USB-питанием. Его можно разместить в подстаканнике, чтобы поддерживать чистоту воздуха в салоне, в частности во время длительного пребывания в пробках. Некоторые модели дополнительно выполняют функцию ароматизатора.

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Для поездок с постоянно включенным кондиционером может понадобиться портативный USB-увлажнитель. Он помогает уменьшить ощущение сухости воздуха, хотя результат зависит от характеристик устройства.

Владельцам автомобилей без штатного контроля давления в шинах стоит обратить внимание на внешние системы TPMS. Такие комплекты позволяют отслеживать показатели давления, а их ориентировочная стоимость составляет 50 долларов.

Компактный пылесос для уборки салона

USB-разъем также можно использовать для питания или зарядки небольшого автомобильного пылесоса. Подобные устройства занимают мало места, поэтому их удобно хранить в бардачке или дверном кармане.

По мощности компактные модели уступают обычным бытовым пылесосам. В то же время их возможностей обычно достаточно, чтобы быстро убрать крошки, пыль, шерсть домашних животных или песок с обуви.

Музыка с USB-флешки без смартфона и интернета

Если автомобильная мультимедийная система поддерживает воспроизведение файлов с USB-накопителей, обычную флешку можно превратить в отдельную музыкальную библиотеку.

Для этого нужно записать на неё любимые композиции, аудиокниги или готовые плейлисты и подключить к соответствующему разъёму автомобиля.

Главное преимущество такого способа — независимость от мобильного интернета и Bluetooth. Музыку можно слушать даже в местах, где отсутствует покрытие сотовой сети.

Светодиодная подсветка салона автомобиля

Еще один способ использовать свободный USB-порт — подключить декоративную светодиодную ленту. Ее можно установить у ног пассажиров, вдоль приборной панели или на дверях.

Многие такие аксессуары позволяют менять цвет, яркость и световые эффекты через мобильное приложение. Некоторые модели также поддерживают синхронизацию освещения с музыкой.

Ранее Новини.LIVE писали, что за одинаковой формой разъемов USB-A могут скрываться совершенно разные технические возможности. Определить скорость передачи файлов и характеристики зарядки иногда помогает цвет внутренней вставки — от черного или белого до синего, бирюзового, красного или желтого.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-разъем на роутере способен превратить обычный маршрутизатор в устройство с дополнительными возможностями. В зависимости от модели через него можно организовать общий доступ к файлам, подключить принтер или настроить резервное интернет-соединение через мобильную сеть.