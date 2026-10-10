Не стоит игнорировать USB-порт телевизора: 5 способов полезно его использовать

USB-порты телевизора. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-разъем в современном телевизоре нужен не только для флешки с фильмами. В зависимости от модели через него можно подключать периферийные устройства, обновлять систему, записывать эфир и даже заряжать небольшие гаджеты.

О пяти способах использования USB-порта телевизора пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Xataka Home.

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Подключить клавиатуру, мышь или контроллер

USB может сделать управление телевизором более удобным в ситуациях, когда пульта недостаточно. Через разъем можно подключить клавиатуру для быстрого ввода текста, мышь для навигации по меню или игровой контроллер.

Также телевизор может работать с другими аксессуарами, среди которых LED-ленты, веб-камеры и внешние аудиоустройства, такие как ЦАП.

В то же время совместимость зависит от конкретной модели Smart TV. Некоторым устройствам могут потребоваться драйверы или специальная программная поддержка.

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Добавьте Wi-Fi, Bluetooth или Ethernet

С помощью совместимых USB-адаптеров можно расширить сетевые возможности телевизора.

Wi-Fi-адаптер пригодится, если требуется беспроводное подключение, а Bluetooth-адаптер — для работы с соответствующими аксессуарами при отсутствии встроенной поддержки.

Через USB также можно подключить Ethernet-адаптер и использовать кабельное интернет-соединение.

Однако такие решения поддерживают не все телевизоры, поэтому перед покупкой адаптера необходимо проверить его совместимость с конкретной моделью и операционной системой.

Установка обновлений или программного обеспечения

USB-накопитель может понадобиться для переноса на телевизор файлов обновлений, если производитель предусмотрел такой способ.

На некоторых моделях через флешку можно устанавливать и программы, которых нет в стандартном магазине. Такая возможность зависит от операционной системы и ограничений производителя.

Для обновления самого телевизора следует использовать официальные файлы и инструкции, предусмотренные производителем.

Записать телепередачу на накопитель

Некоторые Smart TV позволяют записывать программы цифрового телевидения непосредственно на USB-флешку или внешний жесткий диск.

Для этого накопитель должен иметь достаточно свободного места и необходимую скорость передачи данных. Если телевизор поддерживает USB 3.0 или более новый стандарт, рекомендуется использовать совместимый накопитель.

Также телевизор может предъявлять собственные требования к файловой системе. Некоторые модели умеют самостоятельно форматировать накопитель и подготавливать его к записи.

Зарядить смартфон, наушники или часы

USB-порт телевизора можно использовать в качестве источника питания, если поблизости нет свободной розетки.

К нему можно подключить смартфон, беспроводные наушники, смарт-часы или игровой контроллер. Некоторые телевизоры подают питание на USB даже в режиме ожидания, тогда как другие для этого нужно оставлять включенными.

Для смартфона такая зарядка часто будет медленной из-за невысокой мощности порта. Зато для наушников, часов, пульта и других небольших устройств этого может быть достаточно.

Ранее Новини.LIVE писали, что внешне одинаковые порты USB-A могут иметь совершенно разные характеристики. Ориентироваться иногда помогает цвет вставки внутри разъема, который может быть черным, синим, бирюзовым, красным, желтым или белым.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-порт на роутере можно использовать не только для сервисных нужд. К нему можно подключить накопитель для общего доступа к файлам, принтер или оборудование для резервного мобильного интернета.