Что не следует подключать к USB-портам телевизора и какие ограничения у них есть

USB-порты в телевизоре. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порты на телевизоре можно использовать для флешек, внешних накопителей, обновления системы и питания некоторых аксессуаров. В то же время они значительно менее универсальны, чем USB-порты на компьютере, поэтому часть устройств либо вообще не будет работать, либо будет работать не так, как ожидается.

О том, какие устройства не стоит подключать к USB-портам телевизора, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Какие устройства могут не работать через USB телевизора

Одно из главных ограничений касается гаджетов, для которых требуются специальные драйверы. Телевизоры не имеют такого же набора программного обеспечения, как компьютеры, и обычно не позволяют устанавливать необходимые драйверы вручную.

Из-за этого внешние оптические приводы, USB-принтеры или фотосканеры, которые нормально работают с ПК, могут вообще не распознаваться телевизором.

Существуют отдельные исключения. Например, некоторые оптические приводы имеют специальный режим подключения к телевизору, однако такие модели встречаются редко и не гарантируют совместимость с каждым телевизором.

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Отдельно стоит учитывать питание через USB. Большинство современных телевизоров оснащены портами USB 2.0, которые обычно выдают 5 В при 500 мА, то есть около 2,5 Вт.

USB 3.0 может обеспечивать 5 В при 900 мА, или около 4,5 Вт, однако такие порты на телевизорах встречаются реже.

Такой мощности недостаточно для нормальной зарядки смартфона или планшета за разумное время. Подключить устройство можно, но зарядка будет происходить очень медленно.

Ещё меньше смысла заряжать от телевизора ноутбуки или портативные игровые консоли с большими аккумуляторами.

Зато USB-порт телевизора может подойти для маломощных аксессуаров. Особенно удобно это может быть в случае USB 3.0, если телевизор им оснащен.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт на задней панели роутера может оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Через него можно подключить общее хранилище, принтер или даже организовать резервный доступ к мобильному интернету.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обозначения возле USB-портов позволяют заранее понять их возможности. Один из самых распространённых символов выглядит как трезубец с тремя разными наконечниками.