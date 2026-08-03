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Зачем нужен USB-порт на телевизоре: 4 полезных способа использования

3 августа 2026 11:41
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
USB-порт телевизора способен на гораздо большее: 4 полезных способа использования
Пульт от телевизора в руках, USB-кабель. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

USB-порт на телевизоре часто используют только для зарядки небольших устройств или воспроизведения видео с флешки. На самом деле его возможности могут быть гораздо шире и сделать Smart TV более удобным для решения различных задач.

О том, как использовать USB-порт телевизора, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Talk Android.

Расширение памяти телевизора

Встроенное хранилище телевизора может быстро заполниться после установки приложений, игр или сохранения записанных программ.

К USB-порту можно подключить флешку или внешний жесткий диск и использовать накопитель для хранения видео, фотографий и других файлов.

На совместимых моделях внешний диск также позволяет записывать телепрограммы и просматривать их позже.

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Подключение клавиатуры, мыши или геймпада

Через USB к телевизору можно подключить проводную клавиатуру и мышь или беспроводной комплект с USB-приемником.

Такое управление упрощает работу с браузером, ввод поисковых запросов, написание электронных писем и открытие документов в облачных сервисах.

USB-порт также может поддерживать игровые контроллеры. Это позволяет удобнее запускать облачные игры, эмуляторы и другие игровые приложения, доступные на платформе Smart TV.

Просмотр фотографий и видео на большом экране

Флешку с фотографиями, домашними видеозаписями или презентациями можно подключить непосредственно к телевизору.

После распознавания накопителя устройство обычно запускает встроенный медиаплеер, с помощью которого можно просматривать доступные файлы без сторонних приложений.

Этот способ удобен для демонстрации фотографий из путешествий, семейных видео или презентаций во время встреч.

Некоторые телевизоры позволяют запускать слайд-шоу и добавлять к нему фоновую музыку, если необходимые форматы файлов поддерживаются системой.

Установка дополнительных приложений и игр

Smart TV нередко имеет всего 8 или 16 ГБ встроенной памяти, часть которой занимает операционная система.

На некоторых моделях USB-накопитель можно использовать для переноса приложений, загрузки новых стриминговых сервисов или установки игр.

Это помогает избежать постоянного удаления программ из-за нехватки места и расширяет возможности телевизора.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт на роутере часто простаивает, поскольку не нужен для обычного подключения к интернету. В то же время через него можно подключать дополнительное оборудование и расширять функциональность домашней сети.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые Smart TV со временем могут медленнее реагировать на команды, дольше запускать приложения и чаще прерывать видео из-за буферизации. Во многих случаях улучшить их производительность можно без замены телевизора или покупки отдельной приставки.

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